ASV skolnieku mēģinājums izjokot iemīļoto skolotāju beidzas ar briesmīgu nelaimi
ASV Džordžijas štata Geinsvilu satriekusi traģēdija, kas sākās kā pavisam nevainīgs jociņš, kad vidusskolnieku grupa mēģināja izāzēt savu skolotāju ar tualetes papīru.
6. marta vakarā pieci skolnieki mēģināja ar tualetes papīra ruļļiem “izrotāt” kokus pie skolotāja mājas — Ziemeļamerikā nereti mēdz izspēlēt šādus jociņus ko dēvē par house wrapping, toilet papering un dažādi citādi — kad 40 gadus vecais Northolas vidusskolas matemātikas skolotājs un sporta treneris Džeisons Hjūzs izskrēja no mājām, lai palaidniekus pārsteigtu. Par nelaimi, tajā brīdī, kad skolnieki ar divām automašīnām mēģināja aizbēgt, skolotājs uz ceļa paklupa un tika sabraukts. Skolnieki centās viņam sniegt pirmo palīdzību, līdz ieradās izsauktie mediķi, taču cietušā dzīvība izdzisa slimnīcā.
Džeisona Hjūza atraitne Lora, kura pati ir skolotāja, aicinājusi netiesāt nevienu no šiem skolniekiem. Laikrakstā “The New York Times” publicētajā paziņojumā teikts, ka viņas ģimene “atbalsta apsūdzību atcelšanu visām iesaistītajām personām”. Atraitne paziņoja, ka viņas vīrs — pats būdams joku cienītājs — bija paredzējis savas mājas “izrotāšanas” mēģinājumu un noslēpies gaidīja, ka jauniešus pieķertu “nozieguma vietā”. “Šī ir briesmīga traģēdija, un mūsu ģimene ir negrib pieļaut citu traģēdiju, kas sabojātu šo skolnieku dzīves,” teikts Loras Hjūzas. “Tas būtu pretrunā ar to, kam Džeisons veltīja visu savu mūžu, ieguldot šo bērnu dzīvēs.” Džeisonu Hjūzu bija iemīļojuši gan skolnieki, gan kolēģi ne tikai par darbu skolā, bet arī par aktīvu iesaistīšanos kopienas dzīvē. “Viņš vienmēr uzmundrināja cilvēkus, lai kas notiktu,” vietējai raidsabiedrībai WXIA izteicās kāda vidusskolniece, kas uzrunāta pie Hjūza piemiņas vietas pie skolas.
Hola apgabala šerifa birojs paziņoja, ka tika arestēts pie stūres bijušais 18 gadus vecais Džeidens Raiens Voless, kurš var tikt tiesāts kā pieaugušais, un pārējie četri skolnieki. Voless apsūdzēts pirmās pakāpes slepkavībā ar transportlīdzekli, bezatbildīgā braukšanā, nelikumīgā iekļūšanā privātīpašumā un tā piemēslošanā. Ja viņu atzīs par vainīgu smagākajā apsūdzības punkta, jaunietim draud no 3 līdz 15 gadu ieslodzījums. Pārējie apsūdzēti nelikumīgā iekļūšanā privātīpašumā un tā piemēslošanā.
“The New York Times” vēsta, ka visi pieci aizdomās turētie pēc tam atbrīvoti pret drošības naudu, kamēr izmeklēšana turpinās.