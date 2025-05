Spermas donors ar retu mutāciju palīdzējis 46 ģimenēm tikt pie bērniem - 10 no viņiem atklāts vēzis

Sperma, kas iegūta no šī konkrētā donora tika izmantota, lai ieņemtu vismaz 67 bērnus no 46 ģimenēm, kas dzimuši laikā no 2008. līdz 2015. gadam, sacīja Edvige Kaspere, bioloģe no Ruānas Universitātes slimnīcas Francijā. Par situāciju iepriekšējā nedēļā plaši runāts Eiropas cilvēka ģenētikas biedrības gadskārtējā konferencē Milānā, Itālijā, vēsta BBC. Desmit no 67 minētajiem bērniem jau ir diagnosticēts vēzis. „Problēmas pamatā ir regulējums, vai drīzāk tā trūkums, attiecībā uz to, cik bieži šim procesam drīkst izmantot vienu donoru,” viņa sacīja.