Taksometru asociācijas apsver rīkot streiku saistībā ar degvielas cenu pieaugumu
Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācija (LPKAA) un Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija (TPNDDO) plāno rīkot streiku, ja netiks izstrādāts rīcības plāns degvielas cenu pieauguma mazināšanai, informēja asociāciju pārstāvji.
Asociācijas pieprasa valdībai un Konkurences padomei nekavējoties izstrādāt rīcības plānu, kā tiks apturēta degvielas tirgotāju spekulācija un ieviests atbalsts pasažieru pārvadātājiem, proti, akcīzes nodokļa samazināšana.
Savukārt kopbraukšanas platformai "Bolt" asociācijas pieprasa nekavējoties apturēt tirgus dempingošanu un ieviest "degvielas krīzes piemaksu", kas pilnībā nonāktu pie vadītāja, lai atspoguļotu reālās izmaksas.
Neizpildot prasības, asociāciju biedri un taksometru vadītāji plāno streikot.
Asociācijas paziņojumā medijiem norāda, ka "vairs netaisās subsidēt degvielas uzpildes staciju virspeļņu un platformas "Bolt" negausību no savām kabatām."
Vienlaikus paziņojumā teikts, ka degvielas cenas strauji pieaug, lai gan degvielas deficīta nav, savukārt "Bolt" turpina braucienu tarifus nolaist vēl zemāk.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pastiprināti uzraudzīs degvielas mazumtirgotāju praksi un aicina patērētājus ziņot par aizdomīgiem cenu kāpumiem.
Tāpat ziņots, ka Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos dīzeļdegvielas vidējā cena kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās palielinājusies par aptuveni 20%, savukārt 95.markas benzīna cena pieaugusi par 5-7%.
Ekonomisti brīdina, ka patērētāji un uzņēmumi pasaulē vairākas nedēļas vai pat mēnešus varētu saskarties ar degvielas cenu pieaugumu, pat ja karš ātri noslēgtos, jo naftas piegādātājiem būtu grūtības ātri pilnībā atjaunot darbību, ņemot vērā bojātās rūpnīcas un loģistikas tīklus, kā arī paaugstinātos riskus preču transportēšanai.