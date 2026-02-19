Ja jūties izdedzis vai aktīvi sporto, šie vitamīni ir ārkārtīgi svarīgi
B grupas vitamīni ir ūdenī šķīstoši un piedalās ļoti daudzos procesos organismā, lai gan visbiežāk piemin nervu sistēmas darbību. Organisms tos tikpat kā nesintezē, izņēmums ir B3 vitamīns, ko ķermenis ražo nelielā devā. Neveidojas arī B grupas vitamīnu uzkrājumi organismā, tāpēc katru dienu tie jāuzņem ar uzturu.
Konsultē ģimenes ārste Signe Novika.
Vitamīnu labie darbi
Šie vitamīni piedalās asins šūnu – leikocītu un eritrocītu – ražošanā, DNS un RNS sintēzē, nodrošina, lai āda būtu vesela. B grupas vitamīni nepieciešami arī normālai D vitamīna līmeņa nodrošināšanai. Lielā mērā tieši šie vitamīni ir atbildīgi par cilvēka enerģiju – B1, B2, B3, B5 vitamīni un lipojskābe piedalās enerģijas ražošanā no glikozes.
Vēl B grupas vitamīni vajadzīgi, lai organisms veidotu imūnās šūnas. Kā tas notiek? Kaulu smadzenēs veidojas jaunas šūnas, kas vēl nepazīst infekcijas. Nonākot asinīs, tās iepazīstas ar vīrusiem, baktērijām, sēnītēm. Lai veidotos normāla imūnā atbilde, ir vajadzīgi B grupas vitamīni.
Tie ir īpaši svarīgi cilvēkiem, kuri cieš no depresijas un izdegšanas, kā rezultātā notiek nepareiza hormonu serotonīna un dopamīna vielmaiņa galvas smadzenēs. Hormoni nodrošina normālu impulsu pārvadi starp neironiem, un B grupas vitamīni šo procesu uzlabo.
Daudzveidīgs uzturs
Vesels cilvēks ar uzturu var uzņemt pietiekami daudz B grupas vitamīnu – ar nosacījuma, ka maltītes ir daudzveidīgas. B grupas vitamīnu bagātīgi satur olas, rupjmaize, gaļa, liellopu aknas, pupas, spināti, avokado. Pētījumā par B grupas vitamīnu uzņemšanu ar uzturu minēts, ka dienā jāapēd 100 g olbaltumvielu, bet tas ir ārkārtīgi daudz. Piemēram, vienā plaukstas lieluma vistas filejā ir tikai 25 g olbaltumvielu.
Kam jālieto papildus?
Daudzi ar uzturu nevar uzņemt nepieciešamo vitamīnu daudzumu, tāpēc kursa veidā vai pastāvīgi jādzer B grupas vitamīni no aptieku piedāvājuma.
* Cukura diabēts. Viena no šīs slimības komplikācijām ir polineiropātija zeķu un cimdu veidā, kad ir traucēta jušana rokās un pēdās. Lielā mērā tā attīstās B grupas vitamīnu deficīta dēļ, savukārt regulāra šo preparātu lietošana polineiropātijas attīstību var attālināt. B grupas vitamīni cukura diabēta pacientiem svarīgi arī tāpēc, ka metformīns, ko daudzi lieto slimības profilaksei un ārstēšanai, var kavēt to uzsūkšanos no uztura, jo šis medikaments nereti izraisa caureju.
* Atvilnis. Ja atviļņa dēļ jālieto kuņģa skābi mazinoši līdzekļi, tad jāņem vērā, ka šie medikamenti samazina B12 vitamīna uzsūkšanos organismā.
* Traucēta vielu uzsūkšanās. Uz aptieku produkciju jāraugās arī cilvēkiem, kuriem ir traucēta vielu uzsūkšanās tievajā zarnā, piemēram, pēc zarnu operācijām, pēc bariatrijas jeb kuņģa samazināšanas operācijas, celiakijas pacientiem.
* Grūtniecēm jālieto speciālie vitamīnu un mikroelementu kompleksi, kas satur arī B grupas vitamīnus. Īpaši svarīgs šajā periodā ir B9 vitamīns jeb folskābe, kas nepieciešama, lai pareizi veidotos augļa nervu sistēmas aizmetņi.
* Onkoloģijas pacientiem iesaka lietot B grupas vitamīnus, tomēr labāk to darīt tad, kad terapija beigusies. Šie vitamīni veicina vielmaiņu, bet audzēja šūnas dalās divreiz ātrāk, tāpēc pastāv risks, ka slimība progresēs.
* Sportisti. Muskuļi sastāv no mazām šūnām, ko sauc par miofibrillām. Ja trūkst kāda vitamīna vai mikroelementa, šajās šūnās rodas spazmas. Tāpēc sportistiem nepieciešamas lielākas magnija un B grupas vitamīnu devas.
* Veģetāriešiem un vegāniem papildus jālieto B12 vitamīns, jo to var uzņemt tikai ar dzīvnieku valsts produktiem.
Tukšā dūšā
Vislabāk B grupas vitamīnus dzert no rīta tukšā dūšā, tad tie labāk uzsūksies. Tomēr cilvēkiem ar atvilni ieteicams to darīt pēc ēšanas, jo šie vitamīni var dedzināt kuņģi.