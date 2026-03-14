Līvānos izplata brīdinājumu suņu saimniekiem
Ziemai aizejot un sniegam nokūstot, Līvānu novada pašvaldība arvien biežāk saņem iedzīvotāju sūdzības par suņu saimnieku nesavāktiem mājdzīvnieku ekskrementiem.
Ziemai aizejot un sniegam nokūstot, Līvānu novada pašvaldība arvien biežāk saņem iedzīvotāju sūdzības par suņu saimnieku nesavāktiem mājdzīvnieku ekskrementiem. Lai gan pilsētas publisko teritoriju uzkopšanu nodrošina sētnieki vai zemes gabalu un māju īpašnieki, suņu ekskrementu savākšana ir suņu īpašnieku pienākums un atbildība.
Šī problēma protams īpaši saasinās pavasarī, sniega segai kūstot, kad publiskajā vidē kļūst redzamas iepriekš zem sniega palikušās piesārņojuma vietas.
Līvānu novada saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā” norādīts, ka “12.6. nepieļaut, ka Mājas dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī pilsētas un ciemu sabiedriskajās vietās;”
Pienākums mājdzīvnieka īpašniekiem savākt ekskrementus, vedot savu mājdzīvnieku pastaigā ārpus savas teritorijas, noteikts arī MK noteikumu Nr.411 “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi” 40.4.punktā- nekavējoties pēc suņa defekācijas savāc tā ekskrementus.
Minēto prasību neievērošana ir administratīvi sodāma.
Atgādinām, ka pilsētas teritorijā ir izvietoti konteineri suņu ekskrementu savākšanai.