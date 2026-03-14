No kurienes radies pieņēmums, ka 40. dzimšanas dienu nevar svinēt?
Tautā pastāv daudzi aizspriedumi, kas saistīti ar vārda dienām, kāzām, kristībām un citiem svētkiem. Piemēram, ir pieņemts uzskatīt, ka dzimšanas dienā nav vēlams dāvināt pulksteņus, zeķes, asus priekšmetus un spoguļus.
Pastāv arī vēl viens cits sens pieņēmums: mēdz uzskatīt, ka četrdesmit gadu jubileju labāk nesvinēt. Kāpēc nevar svinēt 40 gadus – to precīzi nevar pateikt, bet ir dzirdēti gadījumi, kad cilvēki cenšas ievērot šo noteikumu.
Tarologs un dzīves stratēģiju eksperts Natalis Domini skaidroja, kāpēc cilvēki pēc tautas uzskatiem nesvin 40 gadu jubileju un kas notiks, ja tomēr tiks pārkāpts šis aizliegums.
Kāpēc nav pieņemts svinēt 40 gadus – skaidrojums aizspriedumam
Kā skaidro eksperts, skaitlis 40 ir sakrāls, tas bieži sastopams kristietībā, tāpēc tieši ap četrdesmito jubileju ir radušies aizspriedumi. Piemēram, tiek uzskatīts, ka 40 dienu laikā mirušās dvēseles tiek pakļautas garīgajiem pārbaudījumiem, pirms tās parādās Dieva priekšā.
No ezotēriskā skatupunkta tas ir saistīts ar dvēseles saikni ar materiālo pasauli. Trīs dienas pēc nāves dvēsele atrodas ļoti tuvu ķermenim, pastāv ļoti spēcīga enerģētiskā saikne. Bet pēc 40 dienām dvēselei jāatbrīvojas no visām ikdienas lietām, kas turēja to uz Zemes. Tātad skaitlis 40 simboliski ir saistīts ar nāves tēmu.
Kristietībā skaitlis 40 ir bieži sastopams: pravietis Mozus 40 gadus vadīja ebreju tautu pa tuksnesi, lielo plūdu laikā lietus ilga 40 dienas un naktis, Jēzus Kristus 40 dienas gavēja tuksnesī. Iespējams, tieši šī iemesla dēļ radās doma, ka nav vēlams svinēt 40 gadu jubileju, jo pats skaitlis tika uzskatīts par sakrālu un saistītu ar nāvi.
Vai var svinēt 40 gadus?
40 gadu jubileja ir pārejas posms uz jaunu dzīves etapu, un tam jābūt apzinātam. Neapzināti cilvēki varēja baidīties no tādām lietām, tāpēc sākās runas, ka 40 gadu jubileju nevajadzētu svinēt.
Skaidrojums, kāpēc sievietei nav pieņemts svinēt 40 gadus, varētu būt šāds: sievietes šo vecumu uzskatīja par pāreju no jaunības uz vecumu, tātad par svarīgu dzīves "robežu", kas bija saistīta ar bailēm no nākotnes.
Pastāv arī uzskats, kāpēc vīriešiem nav ieteicams svinēt 40 gadus – šis periods vīriešu dzīvē bieži sakrīt ar vidējā vecuma krīzi, kad viņi izvērtē, ko ir sasnieguši, un ko – ne.
Visticamāk, cilvēkos radās bailes no jaunā dzīves posma, no nezināmā, tāpēc viņi centās pat neizrādīt, ka ir pienācis 40 gadu jubilejas brīdis, un vēlējās tādējādi apmānīt sevi vai likteni. Tas nozīmē, ka svinētāji nebija gatavi uzsākt kaut ko jaunu, kļūt apzinātāki, domāt par garīgumu un dzīves jēgu. Tā arī radās šis aizspriedums.