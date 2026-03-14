ASV bombardē militāros mērķus Irānas Hargas salā; Irāna draud atriebties
ASV ir bombardējušas militāros mērķus Hargas salā, kas ir Irānas naftas eksporta centrs, un ASV karaflote drīz sāks eskortēt tankkuģus caur Hormuza šaurumu, piektdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
Hargas salā atrodas Irānas lielākais naftas terminālis, caur kuru tiek īstenoti vairāk nekā 90% no Irānas jēlnaftas un naftas produktu eksporta.
Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" paziņoja, ka militārie mērķi Hargas salā ir "pilnīgi iznīcināti" "vienā no spēcīgākajiem bombardēšanas reidiem Tuvo Austrumu vēsturē".
Tramps sacīja, ka pagaidām izvēlējies neuzbrukt naftas infrastruktūrai šajā salā. "Tomēr, ja Irāna vai kāds cits darīs kaut ko, lai iejauktos kuģu brīvā un drošā kuģošanā caur Hormuza šaurumu, es nekavējoties pārskatīšu šo lēmumu," brīdināja Tramps.
Atbildot uz jautājumu, kad ASV kataflote sāks eskortēt tankkuģus caur Hormuza šaurumu, Tramps sacīja, ka "tas notiks drīz, ļoti drīz".
Irānas triecienu dēļ ir gandrīz pilnīgi apturēta satiksme Hormuza šaurumā, caur kuru parasti tiek veikta piektā daļa no pasaules jēlnaftas un sašķidrinātās dabasgāzes pārvadājumiem.
ASV un Izraēla līdz šim nebija uzbrukušas Hargas salai, bet ASV amatpersonas bija izteikušās, ka var tikt apsvērta šīs salas ieņemšanas iespēja.
Irāna draud iznīcināt ar ASV saistīto naftas infrastruktūru
Irānas bruņotie spēki sestdien draudēja iznīcināt ar ASV saistīto naftas infrastruktūru pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma par Hargas salas bombardēšanu.
Irānas armijas centrālais štābs paziņoja, ka naftas un enerģētikas infrastruktūra, ka pieder firmām, kuras sadarbojušās ar ASV, tiks "nekavējoties iznīcināta un pārvērsta par pelnu kaudzi", ja tiks uzbrukts Irānas enerģētikas objektiem.
Šis paziņojums, par kuru vēstīja Irānas ziņu aģentūras "Fars" un "Tasnim", bija atbilde uz ASV prezidenta paziņojumiem.