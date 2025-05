Vai F vitamīns bija kļūda? Noslēpums, kas mulsina zinātni vēl šodien

Saskaņā ar zinātnisko viedokli Omega 6 un Omega 3 taukskābju attiecība smadzenēs ir no 1:1 līdz 2:1, kas atbilst datiem no uztura evolūcijas aspektiem, ģenētikas un pētījumiem ar dzīvnieku modeli. Tāpēc veselības labā būtu jātiecas uz Omega 6 un Omega 3 taukskābju attiecību no 1:1 līdz 2:1. Citi avoti pieļauj arī attiecību līdz 4:1.