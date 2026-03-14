Princese Ketrīna pastāsta, ko nācies ierobežot kopš vēža diagnozes
Velsas princis un princese šonedēļ paviesojās alus darītavu kvartālā “Bermondsey Beer Mile” Londonā, un Ketrīna sniedza retu ieskatu par savu veselību, pieminot vēža diagnozi.
Kad Velsas princis un princese apmeklēja alus darītavu, karaliskajiem viesiem tika pasniegti dzērieni. Ketrīna no alus degustēšanas atteicās, atstājot to tikai vīra pārziņā. Viņa atklāja, ka vairs nelieto alkoholiskos dzērienus “kopš diagnozes”.
Princese Ketrīna un princis Viljams viesojas alus darītavā Londonā
44 gadus vecā Velsas princese 2024. gadā izgāja ķīmijterapijas kursu un pagājušajā gadā paziņoja, ka vēzis ir veiksmīgi uzveikts – iestājusies remisija.
Apmeklējot “Fabal” alus zāli, Ketrīnai un Viljamam pastāstīja par “Bermondsijas alus jūdzi”, kas ir mājvieta vairākām alus darītavām, degustācijas telpām un bāriem. Kad karaliskos viesus aicināja nobaudīt kādu alu un sidru, Ketrīna īpašniecei Hannai Rodsai sacīja: “Kopš diagnozes es neesmu daudz lietojusi alkoholu.” Viņa piebilda: “Tagad man par to ir jābūt daudz apzinīgākai.” Grādīgo dziru vietā princesei tika pasniegts bezalkoholisks dzēriens.
Pagriežoties pret vīru, Ketrīna uzlika roku uz viņa ceļgala un smaidot sacīja: “Bet tev taču garšo sidrs, vai ne?” Viljams pēc tam nobaudīja vairākas alus šķirnes un sidru, daži no kuriem bija Rodsas zīmola “Hiver” darināti. Šī kompānija izmanto medu no bišu stropiem kā cukura aizstājēju fermentācijas procesā.
Velsas princim un princesei arī ir bišu stropi viņu Norfolkas mājās Anmerholā. Kad Ketrīna degustēja pasniegto medu, viņa atzina: “Ja tu paņem medu no stropa agrā vasarā, tas garšo ļoti atšķirīgi.”
Runājot par medus ievākšanu no stropiem, viņa piebilda: “Ja tu paņem medu, kad tas ir mitrs, tas ir dabisks fermentācijas process.” Viljams smaidot pajokoja: “Viņa zina ļoti daudz par bitēm. Esiet uzmanīgi, ko sakāt, jūs varat tikt izlaboti.”