Dzeru vitamīnus saujām, bet spēka tāpat nav. Kas vainīgs, ja pavasarī trūkst enerģijas?

Ziemai, aukstumam, mitrumam un īsajām, retajām, gaišajām dienām ir būtiska ietekme uz visiem procesiem cilvēka organismā – to nevar noliegt. Piemēram, no ilgās ziemas tumsas pat vairogdziedzeris, kurš piedalās enerģijas ražošanā, sāk strādāt vājāk, un cilvēkiem, kuriem nav sūdzību par vairogdziedzeri, ziemā var rasties nosliece uz hipotireozi. Un otrādi – hipotireozes slimniekiem vasarā vairogdziedzeris sāk strādāt aktīvāk. Taču tumsa nav vienīgais vaininieks – enerģija veidojas no tā, ko apēdam. Vasarā esam enerģiskāki, jo vairāk uzturamies svaigā gaisā, saņemam vairāk saules enerģijas un vairāk ēdam svaigus zaļumus, augļus, dārzeņus. Ziemā viss ir otrādi – mazāk saules, mazāk svaiga gaisa un pārsvarā termiski apstrādāts ēdiens. Un ne tikai termiski, arī rūpnieciski, jo cik gan augsta var būt bioloģiskā vērtība, piemēram, veikala krējumam, kura derīguma termiņš ir divi mēneši? Dabīgs krējums jau sen būtu sapelējis!