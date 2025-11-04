Vai vitamīnus var dzert uz savu galvu? Ar ko sākt, stāsta ģimenes ārste Eva Moreino
Domājot par veselību rudenī, varētu šķist - kas gan varētu būt noderīgāks par vitamīnu kūri? Taču kādus dzert – C vai D, vai abus kopā? Arī kalcijs nenāktu par ļaunu. Vai labāk tomēr aiziet pie ārsta, lai viņš visu pastāsta? Skaidro Veselības centra 4 Anti-Aging Institute ģimenes ārste Eva Moreino.
Vitamīni jālieto mērķtiecīgi
Lai noteiktu, vai vispār un kādi vitamīni jālieto, vispirms palūdz ģimenes ārstam nosūtījumu uz asinsanalīzēm. Uzklausot tavas sūdzības un izpētot analīzes, ģimenes ārsts ieteiks un izrakstīs vajadzīgos vitamīnus un devas – sastādīs individuālo plānu tieši tev.
Vitamīniem ir dažādas formas, un katrai situācijai lieto efektīvāko – tabletes, putojošas tabletes, kas šķīst ūdenī, zem mēles sūkājamās pastilas, kapsulas, pilienveida kapsulas, ampulas, želejas, injekcijas, introvenozo metodi utt.
Lai nebūtu uz labu laimi
Piemēram, nogurums var rasties, ja trūkst B vai D vitamīna, bet tikpat labi tas var būt no dzelzs trūkuma vai vēl kā cita. Lai noskaidrotu cēloni, nepieciešamas analīzes.
Savukārt, ja uz labu laimi ilgstoši lieto kādus noteiktus vitamīnus, rezultāts var izpalikt, jo tie var nenovērst cēloni. Tad tā būs tikai lieki izdota nauda. Ja arī uztrāpīsi nepieciešamos vitamīnus, to deva nebūs pielāgota tieši tev. Piemēram, D vitamīnam, kuru iesaka dzert visu gadu, standarta deva var būt no 1000 vai 8000 SV dienā. Arī lietošanas regularitāte ir ļoti atšķirīga.
Vai visus sabērt saujā un dzert?
Lai vitamīni labāk uzsūktos, dažus no tiem var vai pat vēlams lietot kopā, bet citus labāk ne. Vienus vitamīnus iesaka lietot pirms, citus – pēc ēšanas, vēl kādi jāuzņem kopā ar ēdienu. Ir tādi, kas jādzer vakarā, un arī tādi, kas tikai un vienīgi no rīta. Šīs visas nianses ir jāizrunā ar speciālistu.
Svarīgi iegaumēt, ka ir divu veidu vitamīni – ūdenī šķīstošie un taukos šķīstošie. Ūdenī šķīstošie ir C vitamīns, B grupas vitamīni, folskābe. Nekas traks nenotiks, ja tos lietosi par daudz, jo ar šķidrumu tie izskalosies no organisma. Toties ar taukos šķīstošajiem K, E, D, A vitamīniem jābūt uzmanīgai, jo tie uzkrājas organismā un tos var pārdozēt.
Svarīgi! Kad un kā vitamīnus lietot?
* Lai C vitamīns labi uzsūktos, nelieto to kopā ar kalciju un noteikti ne kopā ar kafiju un alkoholu. Vēlams arī ne ar tēju.
* Magniju lieto vakarā, jo tas nomierina nervu sistēmu un mazina spazmas un krampjus. Magniju ir labi dzert kopā ar B6 vitamīnu, un aptiekās tos bieži tā arī piedāvā. Nav tik svarīgi, vai to lieto pirms vai pēc ēšanas.
* Lai dzelzs labi uzsūktos, tas jādzer kopā ar C vitamīnu, vislabāk pirms ēšanas. To nelieto kopā ar piena produktiem.
* D vitamīnu un omega taukskābes lieto kopā ar ēdienu, kas satur taukus.
* Tā kā no cinka var rasties slikta dūša, to iesaka uzņemt tukšā dūšā pirms ēšanas.