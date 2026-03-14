Pasaules čempiones Graudiņa/Samoilova sezonas pirmajā "Elite 16" turnīrā izstājas astotdaļfinālā
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova piektdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) sezonas pirmajā "Elite 16" turnīrā zaudēja izslēgšanas turnīra otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā.
Pasaules čempiones Graudiņa/Samoilova, kuras turnīrā izsētas ar trešo numuru, ar 0-2 (13:21, 14:21) zaudēja olimpiskajām čempionēm Anai Patrīcijai/Eduārdu Lisboai (1.) no Brazīlijas. Latvietes turnīru noslēdza dalītā devītā vietā un tika pie 600 ranga punktiem.
C grupas pirmajā mačā Graudiņa/Samoilova ar 1-2 (18:21, 22:20, 10:15) piekāpās amerikānietēm Korijai Savī/Devonai Ņūberijai (22.), otrajā ar 2-0 (21:13, 22:20) pārspēja Brazīlijas sportistes Maiaelu Martinsu Silvu Kaisu un Talitu Simoneti (15.), bet trešajā ar 2-1 (17:21, 21:13, 15:13) uzvarēja ASV duetu Paipere Ferča/Tīgana van Gansta (10.).
Vīriešu konkurencē Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs pārvarēja kvalifikāciju, bet pamatsacensībās zaudēja visās trīs spēlēs.
Turnīrs Žuaunpesoā profesionālajā tūrē ir šogad pirmās no septiņām "Elite 16" sacensībām. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.