Latvijā veikts pētījums atklāj, kuri cilvēki visretāk iekļūst avārijās
Jauns pētījums atklāj, ka autovadītājiem, kuriem ir labas empātijas spējas, ir mazāka iespēja iekļūt ceļu satiksmes negadījumos un biežāk ievēro satiksmes noteikumus. Pētījumā atklājies, ka cilvēki, kas spēj izprast un iejusties citu autovadītāju, gājēju un velosipēdistu situācijā, ir drošāki uz ceļa un mazāk riskē ar negadījumiem, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesors Ivars Austers stāsta Latvijas Radio raidījumā "Zināmais nezināmajā".
Empātija kā ceļš uz drošāku satiksmi
Pētījumā tika izskatīta saistība starp autovadītāju empātijas spējām un to, cik bieži viņi piedalās avārijās. Rezultāti parādījuši, ka tie autovadītāji, kuriem ir izteiktākas empātijas prasmes, ir mazāk pakļauti sodiem un mazāk pārkāpj noteikumus. "Tie autovadītāji, kuriem veicas ar empātiju uz ceļa, retāk iekļuva avārijās un mazāk maksāja sodus," sacīja Austers. Viņš arī norādīja, ka biežāk, ja cilvēki spēj iedomāties, kā citiem varētu būt situācija uz ceļa, viņi kļūst uzmanīgāki un atbildīgāki.
Riska un attaisnošanas psiholoģija
Pētījuma laikā tika konstatēts arī, ka cilvēki bieži pieļauj riskantas rīcības, jo uzskata, ka citi autovadītāji rīkojas vēl bīstamāk. Šādu uzvedību var izskaidrot ar cilvēku tendenci attaisnot savas kļūdas, salīdzinot tās ar citiem. "Kad cilvēkiem šķiet, ka viņi pārkāpj noteikumus, bet citi to dara vēl biežāk, viņiem tas palīdz justies mazāk vainīgiem," paskaidroja profesors.
Galvenie faktori, kas izraisa smagas avārijas
No Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) eksperta Oskara Irbīša viedokļa, smagus ceļu satiksmes negadījumus visbiežāk izraisa nepiemērota braukšanas ātruma izvēle, alkohola vai narkotiku lietošana un vienkārši, bet svarīgi, lēmumi, piemēram, drošības jostu nelietošana. Viņš norādīja, ka bieži vien cilvēki veic riskantas darbības, jo uzskata, ka tas ir pieņemami, jo citi to dara vēl biežāk.
Empātijas veidošana – risinājums drošībai uz ceļa
Pētījuma rezultāti atklāj, ka būtu vērts mācīt cilvēkiem labāk domāt no citu cilvēku perspektīvas, jo tas var uzlabot satiksmes drošību. Austers uzskata, ka empātiju var iemācīt un attīstīt, līdz ar to uzlabojot autovadītāju uzvedību un samazinot ceļu satiksmes negadījumu skaitu.
Pētījumi par šo tēmu turpinās, un tuvākajā nākotnē varam gaidīt jaunas pieejas ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, balstoties uz cilvēku spēju iejusties citu situācijā un pieņemt atbildīgākus lēmumus uz ceļa.