Ķekavas novada iedzīvotājiem palielināti mājokļa pabalsti
2026. gada ziemā no 1. janvāra līdz 30. aprīlim paaugstina mājokļa pabalsta aprēķina koeficientus, lai sniegtu lielāku atbalstu mājokļa izdevumu segšanai.
Kā ziņo Ķekavas novada pašvaldība, mājokļa pabalstam var pieteikties ikviens Ķekavas novadā deklarēts iedzīvotājs, lai segtu īri, apsaimniekošanu un citus ar mājokli saistītus maksājumus. Pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķiras: to rēķina kā starpību starp faktiskajiem mājokļa izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Piesakoties sociālā darbinieka konsultācijai, var veikt aprēķinu un izvērtēt tiesības uz pabalstu.
Pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kas dzīvo savā vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi dzīvesvietu.
Aprēķinā iekļauj:
- mājokļa platību; īres/apsaimniekošanas maksājumus;
- izdevumus par gāzi, elektrību, karsto/auksto ūdeni, atkritumiem, asenizāciju, NĪN, apkuri (t.sk. cietais kurināmais);
- telekomunikāciju un interneta izmaksas, ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, dūmvadu un ventilācijas apkopi u.c.
Piešķiršanai vērtē ģimenes izdevumus, ienākumus, uzkrājumus un īpašumus*, bet pabalsta apmēru nosaka, ievērojot normatīvus dažādiem komunālajiem maksājumiem (atbilstoši MK noteikumu Nr. 809 3. pielikumam). Pabalsts ne vienmēr sedz visu īres un komunālo rēķinu summu; daļu var nākties segt pašiem.
*Kas drīkst piederēt, lai saņemtu mājokļa pabalstu, noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta pirmās daļas 2. punktā. Skatīt šeit
Plānotās koeficientu izmaiņas periodā:
- atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai un personai ar invaliditāti: no 2,1 uz 2,5;
- mājsaimniecībām tikai ar pensijas vecuma personām vai personām ar invaliditāti: no 1,7 uz 2;
- mājsaimniecībām ar bērniem līdz 18 g. vai pilngadīgajiem līdz 24 g., ja mācās/studē: 2;
- pārējām mājsaimniecībām: no 1,3 uz 1,7.
Ja mājsaimniecībai jau veikta materiālās situācijas izvērtēšana un aprēķināts pabalsts, pārrēķinu veiks bez iesnieguma.
Materiālās situācijas izvērtēšanai iesniedz:
- iesniegumu;
- bankas konta izdrukas par pēdējiem 3 mēnešiem;
- izziņu par 3 mēnešu ienākumiem no saimnieciskās darbības;
- informāciju un apliecinošus dokumentus par citiem regulāriem/neregulāriem ienākumiem;
- mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., īres līgums);
- dokumentus par ar mājokli saistītajiem izdevumiem (komunālo rēķini, maksājumu kvītis, kurināmā iegādes kvītis u.c.);
- citus dokumentus, ja tie vajadzīgi lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.
Konsultācijai piesakies kādā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem:
- Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā, 26229593
- Uzvaras prospektā 1a, Baložos, 28668235, 25631854
- “Adatiņas”, Daugmales pagastā, 29351095
- Pārupes ielā 3, Baldonē; 26533001