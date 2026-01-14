Atkal bērnudārzā vēdera vīruss... Kas tie par vīrusiem un cik ilgi jāārstē?
Šķiet, neviena svētku sezona, kurā satiekas lieli un mazi pie viena galda, nepaliek bez sekām dažādu vīrusu infekciju veidā. Ģimenēs, kurās aug bērni, sevišķi pirmskolas vecumā, tas ir neizbēgami – nodot šo slimošanas stafeti no viena tuvinieka uz nākamo. Šobrīd Latvijā plosās ne tikai gripa. Bērnudārzu čatos mammas apmainās ar jautājumiem – jūsējie arī vemj un mokās ar caureju? Protams, ka jā. Ja visi, tad visi.
Par kārtējo vēdervīrusu, kas šobrīd plosās bērnudārznieku un viņu tuvinieku vidū, konsultē pediatre Dr. Anna Cimmermane, kura strādā Ellas Šatalovas ģimenes ārsta un pediatra praksē.
Kas tad ir šie “vēdera vīrusi”?
Dažāda veida vēdera vīrusi uzrodas ik pa laikam, tas notiek sezonāli, stāsta dr. Cimmermane, tai skaitā Rota vīruss, norovīruss u.tml. Norovīruss ir ļoti lipīgs vīruss, kas izraisa zarnu infekciju un ir viens no biežākajiem vemšanas un caurejas iemesliem visā pasaulē, raksta BKUS portāls veselapasaule.lv. Rotavīruss arī ir ļoti lipīgs vīruss, kas izraisa zarnu infekciju ar ūdeņainu caureju, vemšanu, drudzi, vēdersāpēm.
Daktere informē, ka vēdera vīrusi parasti diagnosticēti netiek. Pie pirmajiem simptomiem – vemšana, caureja, nelabums, drudzis – ir jārūpējas, lai bērns daudz uzņem šķidruma, nav jāspiež ēst, taču jāpiedāvā gan, bieži un mazām porcijām. Vai jādzer kādas noteiktas zāles? Īsti nē, jo vīruss parasti pāriet pats 1-3 dienu laikā. Protams, ja augsta temperatūra sagādā bērnam ciešanas, var lietot pretdrudža līdzekļus – paracetamols vai ibuprofēns – bērna vecumam un svaram atbilstošās devās. Taču šiem vīrusiem var būt smagas sekas – organisma atūdeņošanās veidā.
Vēdera vīrusi īpaši bīstami ir mazuļiem līdz gada vecumam. Kā komentē dr. Cimmermane – zīdainīši ir sevišķi viegli pakļauti atūdeņošanās riskam. Pret Rota vīrusu zīdaiņiem ir pieejama vakcīna perorālā formā jeb šķīdums, ko iepilina bērnam mutē. Vecākiem bērniem un pieaugušajiem vakcīnas nav, jo vīrusu var viegli ārstēt simptomātiski un regulējot uzņemtā ūdens daudzumu pašiem.
Galvenais ir tiešām rūpēties par rehidrāciju, kā arī pēc iespējas novērst vīrusa izplatību ģimenē. Rūpīga roku higiēna, dzeršana katram no sava trauka, mājokļa tīrības uzturēšana, pārtikas produktu mazgāšana, turklāt neļaujot piedalīties gatavošanā tiem, kas jau apslimuši – ierastie profilakses pasākumi pie pirmajām vīrusa izplatības pazīmēm kā mājās, tā citur.
Kādos gadījumos noteikti jāvēršas pie ārsta?
- Ja ir atūdeņošanās pazīmes – sausas lūpas, mēle, uzbudinājums, apātiskums, miegainība, samazināta urinācija, nespēja dzert šķidrumu, – ar ārstu jāsazinās nekavējoties, un var būt nepieciešama īslaicīga ārstēšanās slimnīcā, lai atgūtu organismam nepieciešamo ūdens daudzumu.
- Ja slimības gaita ir smagāka vai ilgstoša, ārsts var nozīmēt noteiktus medikamentus caurejas mazināšanai, pret vemšanu un sāpēm.
- Dr. Cimmermane uzsver – jāņem arī vērā, ka dažreiz slikta dūša, vemšana, traucēta vēdera izeja un paaugstināta temperatūra var būt pirmie simptomi citiem vīrusiem, piemēram, tai pašai gripai vai Covid-19, tādēļ katrs gadījums ir individuāls un jānovēro atsevišķi.
Kad bērns var apmeklēt bērnudārzu pēc vēdera vīrusa?
Izvaicāta par to, kad bērns var droši atgriezties izglītības iestādē, ārste saka, ka līdzīgi kā elpceļu vīrusiem, arī zarnu vīrusu infekcijām inkubācijas periods parasti ir tieši pirms ārējo simptomu izpaušanās, tāpēc bērni un pieaugušie aplīp, vēl pirms vīrusa izplatīšanās tiek pamanīta. Bērnus nevar turēt pilnīgi sterilā vidē, un diemžēl maziem bērniem šie vīrusi vienkārši ir jāpārslimo bezmaz visiem kopā – daktere nopūšas.
Tā kā smagākā slimošana notiek 1-3 dienas, tad parasti pietiek ar tām 5 darbadienām, kuras bērns var neapmeklēt dārziņu bez ārsta izziņas. Protams, galvenais ir paša bērna pašsajūta. Ja bērnam beigušies visi slimības simptomi, tas ir aktīvs un apetīte atgriezusies – bērns nav jātur mājās.
Bet kā ar gadījumiem, kad bērnam tik un tā turpinās šķidra vēdera izeja? Ārste saka – traucēta vēdera izeja un vieglas vēdera sāpes var būt vēl ilgi, tāpat kā pēc jebkuras citas infekcijas slimības. Ja vēders iziet 2-3 dienā, tā vairs neskaitās diareja un būtiskākais ir bērna pašsajūta.
Vēl kāda īpaši jūtīga grupa
Dr. Cimmermane atgādina, ka pēc svētku laika jāatceras arī par apciemotajiem senioriem, kuri, ļoti iespējams, arī dabūjuši dāvanā tos pašus vīrusus. Nereti viņi dzīvo vieni, daudzi nevēlas citiem uzbāzties, tādēļ pašiem jāpainteresējas par savu vecmāmiņu un vectētiņu veselības stāvokli, jāpiedāvā aizvest zāles vai pārtika. Senioriem tāpat kā maziem bērniem ir vājāka imunitāte un lielāka iespēja saslimt smagākā formā kā citiem, tikai par bērniem mēs parasti rūpējamies ļoti uzmanīgi, bet par vecāko paaudzi mēdzam arī piemirst.