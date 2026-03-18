Krievija uzsāka plaša mēroga uzbrukumu dienvidos, taču saskārās ar ukraiņu prettriecienu un piedzīvoja smagus zaudējumus
Krievijas karaspēks mēģināja virzīties uz priekšu miglas un sliktu laikapstākļu aizsegā, taču Ukrainas bruņotie spēki tos gaidīja un veica virkni bezpilota lidaparātu triecienu, nodarot okupantiem lielus zaudējumus.
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi "Maģārs" paziņoja, ka pusotras dienas laikā Krievijas karaspēks frontē no Rodinskes līdz Huļajpolei zaudēja vairāk nekā 900 vīru.
Krievija paātrināja pavasara ofensīvu, cenšoties izmantot laikapstākļus, taču Ukrainas armija bija sagatavojusies un jau gaidīja uzbrukumu.
Pēc viņa teiktā, vakar uzbrukumi pastiprinājās Dobropiļļas, Pokrovskas un Huļajpolejas sektoros: Krievijas pavēlniecība mēģināja izmantot miglu un pasliktinājušos laikapstākļus kā aizsegu jaunam uzbrukumu vilnim, taču viņu plāns neizdevās.
Migla Krievijai nepalīdzēja
"Maģārs" ziņo, ka pirmās uzbrukuma grupas sāka pārvietoties pirms pusnakts un nekavējoties nonāca Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumā. Viņš apgalvo, ka 17. marta rītā Krievijas spēki vienlaikus uzsāka uzbrukumu vairākās zonās, izmantojot kājniekus, motociklus, bruņumašīnas un zirgus. Viņš norādīja, ka tikai 17. martā ienaidnieka upuri sasniedza vairāk nekā 500 cilvēku, un līdz 18. marta pusdienlaikam šis skaitlis bija pieaudzis vēl par 277.
Fronte noturēta
"Maģārs" uzsvēra, ka Krievijas spēkiem pēdējās pusotras dienas laikā nav izdevies pārraut aizsardzību nevienā no zonām. Viņš arī uzslavēja blakus esošo vienību bezpilota lidaparātu operatoru un Ukrainas karaspēka darbu uz zemes. Viņš lēš, ka Krievijas pavasara-vasaras ofensīvas kampaņa jau ir sākusies, un kaujas marta beigās būs smagas un ilgstošas.