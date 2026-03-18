Likumsargi Ādažu novadā izglābuši nelaimē nonākušu lapsu. FOTO
Ādažu novada pašvaldības policija ziņo, ka nesen saņēmusi kādu sapērā neparastu izsaukumu - kādas privātmājas pagalmā bija iesprūdusi lapsa, kas saviem spēkiem izkļūt no gūsta nespēja.
"Pašvaldības policija saņēma izsaukumu par kādu neparastu situāciju - privātmājas pagalmā bija ieklīdusi lapsa, kura neveiksmīgi iesprūdusi un nespēja saviem spēkiem izkļūt," vietnē "Facebook" ziņo likumsargi. "Uz notikuma vietu tika pieaicināts dzīvnieku ķērājs, kurš apjukušo lapsu saudzīgi atbrīvoja un droši ievietoja būrī. Rudā kažoka īpašniece tika nogādāta mežā un palaista brīvībā," atklāj policisti.
Jāpiebilst, ka ik pa laikam, policistiem nākas steigties palīgā dzīvniekiem, kas nonākuši nelaimē. Jau ziņots, ka Ventspils novada pašvaldības policijas darbinieki 12. marta pēcpusdienā palīdzēja kādam ronēnam atgriezties atpakaļ jūrā.
Tāpat aizvadītā gada septembrī Valsts policijas darbinieki, laimīgas sagadīšanās dēļ, no drošas nāves paglāba kaķēnu, kas bija iesprostots somā un iemests Daugavā. Bet 2022. gadā likumsargi kopā ar glēbējiem Bolderājā izglāba suni, ko tā saimnieks bija apracis dzīvu.