Šodien 14:46
Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra daudzviet noslīdēs zem nulles
Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra Latvijā daudzviet noslīdēs līdz -3 grādiem, vēsta sinoptiķi.
Ceturtdien pūtīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens dienvidrietumu vējš. Vietām būs migla. Pēcpusdienā, sākot no valsts ziemeļrietumiem, vietām līs, vakarā lietus gaidāms jau daudzviet, iespējams arī slapjš sniegs. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien būs no +3 grādiem dažviet piekrastē līdz +11 grādiem dienvidaustrumu novados.
Rīgā tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, ceturtdienas pievakarē sāks līt. Pūtīs neliels dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap nulli, piepilsētā tā noslīdēs līdz -3 grādiem; dienā temperatūra sasniegs +8 grādus.