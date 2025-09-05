Vai vecākiem ir pienākums sūtīt bērnu bērnudārzā, lai saglabātu aizgādības tiesības?
Bāriņtiesas tiesības atņemt bērna aizgādības tiesības ir noteiktas konkrētās situācijās, kas saistītas ar vecāku nolaidību vai rīcību. Iedzīvotājai Ievai radies kāds specifisks jautājums.
"Vai bāriņtiesai ir tiesības atņemt bērnu, pamatojoties uz to, ka bērns četru gadu vecumā neapmeklē bērnudārzu, ja valstī obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir no piecu līdz septiņu gadu vecumam?" LV portālā jautā Ieva.
Bāriņtiesu likuma 22. panta pirmajā daļā noteikts: “Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:
- ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
- bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);
- vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
- vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
- konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.”
Izglītības likuma 4. pantā noteikts: “Obligāta ir no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.”
Tātad likums nenoteic, ka pirmsskolas izglītības iestāde būtu obligāti jāapmeklē, ja bērns vēl nav sasniedzis piecu gadu vecumu.
Lai atņemtu bērna aizgādības tiesības, ir jābūt spēkā kādam no Bāriņtiesu likuma 22. panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem. Starp tiem nav fakta, ka bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Iespējams, ir citi apstākļi, uz kuriem norādījusi bāriņtiesa, bet kuri jautājumā nav minēti.
Jāņem vērā, ka vecākiem ir pienākums novērst bērna attīstībai nelabvēlīgus apstākļus un iespējamos draudus. Bāriņtiesu likuma 22. panta pirmajā prim daļā noteikts, ka bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu (vecāka līdzatkarība, problēmas neatzīšana u. tml.), informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāks šajā termiņā kavējas novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un veselībai, tad bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no ģimenes.
Ja bāriņtiesa jau ir pieņēmusi lēmumu par bērna aizgādības tiesību atņemšanu, tad to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, taču pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.