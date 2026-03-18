Premjere Evika Siliņa sola "iespaidīgu" virspeļņas nodokli degvielas tirgotājiem.
Šodien 15:17
Siliņa draudējusi ar "iespaidīgu" virspeļņas nodokli negodprātīgiem degvielas tirgotājiem
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) preses konferencē norādījusi, ka plānotā virspeļņas nodokļa apmērs negodprātīgiem degvielas tirgotājiem būs "iespaidīgs".
Premjere žurnālistiem uzsvēra, ka bez šāda drošības instrumenta gala lietotājs var nesagaidīt vēlamo rezultātu. Viņasprāt, nevajadzētu būt tā, ka valsts ar akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai piegādā papildu atlaidi, bet to nesajūt patērētājs. Ministru prezidente norādīja, ka patlaban tiek vētīts nodokļa apmērs, lai tas būtu taisnīgs un atbilstošs. Tāpat viņa skaidroja, ka plānotie mehānismi būs īstermiņa.
Jau ziņots, ka valdība otrdien konceptuāli vienojās par iespējamiem risinājumiem degvielas cenu stabilizēšanai, paredzot akcīzes nodokļa atvieglojumu un virspeļņas uzraudzības mehānismu. Lēmumu par konkrētiem normatīvajiem aktiem plānots pieņemt nākamajā valdības sēdē.