Šodien 13:15
Liepājā atrasta mirusi bezvēsts pazudusī 17 gadus vecā Evelīna Pocjus
Bezvēsts prombūtnē bijušās 17 gadus vecās Evelīnas Pocjus līķis šodien atrasts Liepājā, Brīvostas ielā, ūdenī, portālu Jauns.lv informē Valsts policija.
Valsts policija turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un tiks nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu jaunietes nāves iemeslu.
Jau ziņots, ka Liepājā bija pazudusi 17 gadus vecā Evelīna Pocjus. Valsts policija iepriekš izsludināja jaunieti meklēšanā. 16. martā policija sniedza informāciju, ka, pārbaudot Liepājā esošās videokameras, konstatēts, ka, iespējams, pazudusī meitene iekritusi Tirdzniecības kanālā.
Valsts policijas amatpersonas piesaistīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, kuri pārmeklēja Tirdzniecības kanālu.