"Vai tā vispār ir kleita?" Gvineta Paltrova kļūst par interneta sensāciju pēc kļūmes ar tērpu "Oskaru" vakarā
Holivudas aktrises Gvinetas Paltrovas atgriešanās “Oskaru” vakarā pēc vienpadsmit gadu pārtraukuma kļuva par vienu no visvairāk apspriestajiem mirkļiem 2026. gada ceremonijā.
Vietnē “X” milzīgu popularitāti izpelnījies video, kur 53 gadus vecā aktrise redzama, kāpjam lejup pa kāpnēm pasākuma vietā, un kleitas dramatiskais šķēlums īslaicīgi atklāj daudz vairāk nekā skatītāji būtu gaidījuši. Šis klips ātri izplatījās sociālajos tīklos, sasniedzot četrus miljonus skatījumu, un lietotāji sāka diskutēt, vai tas patiesi bija misēklis ar apģērbu vai apzināta izvēle piesaistīt uzmanību.
Gwyneth Paltrow is breaking the internet after suffering an embarrassing wardrobe malfunction at the Oscars pic.twitter.com/xx8boOvJle— USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) March 16, 2026
“Meitene pavirināja kleitu operatoram un norakstīja to uz ‘misēkli’,” rakstīja viens lietotājs. Citi aizstāvēja aktrisi un aicināja cilvēkus nepārspīlēt. “Kāpēc vispār vajag publicēt tādas lietas? Mēs visi esam bijuši līdzīgās situācijās. Lūdzu, izturieties cieņpilni. Viņa izskatās lieliski, kleita nav viņas vaina,” rakstīja cits komentētājs.
Paltrova ieradās 2026. gada “Oskaru” ceremonijā, ģērbusies ziloņkaula krāsas zīda kleitā bez lencītēm. Tiek ziņots, ka tērpa autors ir modes nams “Giorgio Armani Privé”. No priekšpuses kleita šķita diezgan tradicionāla, piedāvājot elegantu Holivudai raksturīgu siluetu. Taču daudz drosmīgāka tērpa konstrukcija atklājās, kad tērpu aplūkoja no sāna un tā nēsātāja sāka iet.
Abos kleitas sānos bija dramatiski izgriezumi, kas stiepās visā tērpa garumā, atklājot viņas kāju un parādot zaigojošas caurspīdīgas bikses zem tās.
Paltrovai ar šo Itālijas modes namu ir ļoti sena sadarbība, kas aizsākās jau 1990. gadu beigās. Viņa par šo partnerību laiku pa laikam mēdz atgādināt, īpaši brīžos, kad pēc ilgākas prombūtnes atkal atgriežas nozīmīgos industrijas pasākumos. Zīmola augstās modes nodaļa “Armani Privé” specializējas skulpturālajos vakara tērpos, kas lieliski izskatās intensīvā apgaismojumā un kameras zibspuldzēs, padarot to par biežu izvēli prestižajam “Oskaru” vakaram.
Diskusijas tīmeklī kļuva vēl karstākas, kad parādījās vairāk klipu no “Dolby” teātra sarkanā paklāja, kuros Paltrova redzama, kāpjam lejup pa kāpnēm, turot kleitas sānu šķēluma malas, lai līdzsvarotu dramatiskos izgriezumus.
@gma Gwyneth Paltrow showing fans love at the Oscars 🤍 #oscars #gwynethpaltrow ♬ original sound - Good Morning America
“Vai viņa ir pazaudējusi biksītes,” ironizēja viens komentētājs. “Vai tā vispār ir kleita?”, neizpratnē bija otrs. Tīmekli pārpludināja šādi komentāri: “Bez biksītēm zem kleitas un ar šādu milzīgu šķēlumu, ko gan viņa gaidīja, ka notiks? Vai varbūt tas bija apzināti?”, “Misēklis? Izskatās, ka tērps nostrādāja tieši tā, kā bija paredzēts”, “Nekas te neož pēc misēkļa, īpaši 2026. gadā”, “Kurš gan uz balli ierodas ietinies dušas aizkarā?”, “Nu, ja tu uzvelc šādu kleitu, tu burtiski uzprasies uz misēkli. Es nebūtu pārsteigts, ja Gvineta Paltrova izvēlējusies šo kleitu, cerot, ka tamlīdzīgi notiks”, “Pilnīgi pārliecināts, ka Gvineta to izdarīja apzināti, lai piesaistītu kameru uzmanību, kā parasti”, “Gvineta Paltrova uzvarējusi Labākās virināmās kleitas nominācijā”, “Laikam reklamē jaunu ‘smaržojošo’ sveču līniju”, “Gvinetas vecumā iet bez apakšveļas vairs nav stilīgi un pat ir kaut kā nepatīkami”, “Šie ekshibicionisti aizmirst, ka viņiem būs jāstaigā un jāsedz šajās 'kleitās'. Vai arī tas viss ir iestudēts? Paskatieties uz mani, paskatieties uz mani!”, “Viņa izskatās satriecoši… Manuprāt kleita ir skaista. Viņa tikai aizmirsa, ka šķēlums ir līdz pašai augšai, kad sāka skriet”, “Kā viņas kleita turas uz auguma?”, “Vai tas ir viens no viņas “Goop” izstrādājumiem?”.