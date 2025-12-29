9 ziemas tējas, lai izvairītos no saaukstēšanās un atveseļotos
Ziemā un pat jau rudenī ieteicams dzert dažādas vitamīnu tējas. Lietotas profilaktiski, tās stiprinās organismu un pasargās no saslimšanas, bet, ja gadījies sasirgt, palīdzēs ātrāk atlabt. Kas nav mazsvarīgi, dabīgas augu tējas nesatur nekādus ķīmiskus piemaisījumus. Iesaka ārstniecības augu pārzinātāja Valentīna Stepiņa.
Tēja imunitātei
Vienādās devās ņem ehināciju, mežrozīšu paaugļus, salviju, melnā plūškoka ziedus, aveņu, ķiršu un upeņu lapas, kumelītes ziedus un asinszāli. Ēdamkaroti augu maisījuma aplej ar glāzi karsta ūdens un nogaida 5–10 minūtes. Dzērienu nokāš un izdzer dienas laikā.
Gatavojot imunitātes tēju, nav obligāti jāņem visi minētie augi. Šādu tēju ieteicams lietot kursa veidā. Piemēram, nedēļu dzert mežrozīšu paaugļu tēju, nākamnedēļ – ehināciju ar aveņu, ķiršu un upeņu lapām.
Vitamīnu tēja
Ņemam pa 3 daļām cidoniju un mežrozīšu paaugļu, pa 1 daļai ābolu un nātru lapu. Cidonijas un ābolus var izmantot gan žāvētus, gan svaigus vai saldētus.
Ēdamkaroti maisījuma pārlejam ar 2 glāzēm ūdens un 10 minūtes vārām uz nelielas uguns. Pēc tam nostādinām vismaz 30 minūtes. Nokāšam un dienas laikā izdzeram.
Krūšu jeb bronhu tēja
Augu maisījums, kas ietilpst tā sauktajā krūšu tējā, palīdz ātrāk uzveikt iekaisumu, veicina krēpu atdalīšanos, tam ir antiseptiska iedarbība.
Vienādās daļās ņem māllēpju lapas, ceļmallapas, salviju, piparmētras, liepziedus, mārsilu, priežu pumpurus, altejas un deviņvīruspēka saknes. Ēdamkaroti augu maisījuma pārlej ar 2 glāzēm ūdens un uz mazas uguns pavāra 10 minūtes. Nostādina 30 minūtes, nokāš. Lieto pa 1/3 glāzes 2–3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas.
Krūšu tēja bērniem un grūtniecēm
Vienādās daļās ņem mārsilu, raudeni, gaiļbiksīšu ziedus, priežu pumpurus, māllēpju lapas, deviņvīruspēka saknes un pievieno nedaudz piparmētras. Ēdamkaroti maisījuma pārlej ar glāzi verdoša ūdens, nostādina 20 minūtes, nokāš. Lieto pa 1/3 glāzes 3 reizes dienā pirms ēšanas.
Tējas elpceļu atveseļošanai
Ja gadījies sasirgt ar angīnu, laringītu, bronhītu vai pneimoniju, papildus medikamentozajai ārstēšanai vēlams lietot augu tēju, kas paredzēta elpceļu ārstēšanai.
Lai pagatavotu tēju, nepieciešami vīgriezes ziedi, salvija, ceļmallapas, mārsils, raudene, māllēpju lapas, priežu pumpuri, altejas un deviņvīruspēka saknes. Ja moka stiprs klepus, var pievienot melnā plūškoka ziedus.
Ēdamkaroti augu maisījuma aplej ar 0,5 litriem ūdens un pavāra 10 minūtes. Nostādina 30 minūtes, nokāš un lieto pa 1/2 glāzei 2–3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas. Vīgrieze, kas ir tējas sastāvā, teicami palīdz uzveikt organisma intoksikāciju un palielina aizsargspējas.
Saaukstēšanās gadījumā var dzert arī monotējas jeb viena auga tējas
Pelašķu tēja palīdzēs izvadīt no organisma uzkrājušos toksīnus, uzlabos apetīti un gremošanas trakta darbību. Tējas pagatavošanai nepieciešamas 1–2 tējkarotes pelašķu lakstu, ko aplej ar glāzi verdoša ūdens, ļauj 20–40 minūtes ievilkties, nokāš un lieto pa 1/2 glāzei pirms ēšanas.
Liepziedu tēja satur C vitamīnu, miecvielas, glikozīdus, ēteriskās eļļas, tāpēc liepziedu uzlējums attīra organismu no toksīniem, samazina galvassāpes, var noderēt sāpoša kakla un klepus ārstēšanā.
Ja ir problēmas ar miegu, pirms gulēt iešanas ieteicams izdzert krūzi siltas liepziedu tējas. Tēju gatavo tāpat kā pelašķu dzērienu.
Aveņu lapu tēja satur miecvielas, askorbīnskābi, kumarīnu, karotīnu, flavonoīdus. Šāda tēja sviedrē, pazemina temperatūru, atvieglo stāvokli gripas gadījumā un ja ir augšējo elpceļu saslimšanas.
Ņem 4 ēdamkarotes aveņu lapu, aplej ar 2 glāzēm verdoša ūdens, ļauj ievilkties 20 minūtes, nokāš. Lieto pa 1/2 glāzei 3–4 reizes dienā.
Kumelīšu tējai piemīt sviedrējoša, pretdrudža un pretiekaisuma iedarbība, tā palīdz samazināt galvassāpes, aizmigt un stiprina organismu kopumā.
Divas tējkarotes kumelīšu lakstu aplej ar glāzi karsta ūdens, 20 minūtes nostādina, nokāš un izdzer dienas laikā.
Labi zināt!
● Visām tējām pret saaukstēšanos nelielā daudzumā var pievienot nātru lapas, kas satur daudz vitamīnu, līdz ar to stiprina organismu.
● Tējas vēlams saldināt ar medu. Tas palīdzēs organismam kompensēt enerģijas zudumu, kas rodas, cīnoties ar slimību.
● Tējas pret saaukstēšanos jādzer siltas, nesteidzoties, maziem malkiem.
Izkvēpinām baciļus!
Lai attīrītu telpas no vīrusiem, tās var izkvēpināt ar augu kvēpeklīšiem. Tos var pagatavot no augiem, kam piemīt baktericīdas īpašības, – kadiķiem, vībotnēm, pelašķiem, vērmelēm, priedes un egles zariem, ievu. Kadiķa, priedes un egles kvēpeklīšiem ņemam tikai svaigus zarus, kas diezgan cieši jānosaitē ar kokvilnas diegu.
Parasti kvēpeklīti gatavo plaukstas garumā, un to var izlietot vairākām reizēm. Kvēpeklīti aizdedz, tad liesmu nodzēš, un ar gruzdošajiem zariņiem izstaigā telpas. Pēc tam tās labi izvēdina.
Priežu pumpuru tinktūra saaukstēšanās profilaksei
Priežu pumpuri satur ēteriskās eļļas, C vitamīnu, sveķus, pineolu. Pumpuru tēja lieliski palīdz saaukstēšanās gadījumos, bet profilaktiski var lietot tinktūru.
Apmēram 1/3 trauka piepilda ar priežu pumpuriem un pārlej ar 0,5 litriem degvīna. Iztur vismaz 21 dienu, nokāš un lieto pa 1–2 tējkarotēm dienā. Šāda tinktūra noderēs arī tad, ja gadījies saslimt ar bronhītu vai citām saaukstēšanās slimībām.
Svarīgi! Tinktūra derēs tikai pieaugušajiem.
Smiltsērkšķu ogu un medus izvilkums
Smiltsērkšķu ogas bagātīgi satur C vitamīnu, turklāt tas nenoārdās karsēšanas procesā. Saldētas ogas ir viegli atlaidināt, aplejot ar verdošu ūdeni.
800 gramu ogu samaisa ar šķidru medu, lai tās būtu pārklātas ar izdalījušās sulas un medus maisījumu. Iztur 2 nedēļas, katru dienu masu apmaisot. Tad maisījumam pievieno 200 gramu degvīna (alkohols palīdzēs labāk izvilkt no ogām derīgās vielas un kalpos kā konservants).
Profilakses nolūkos lieto pa 1–2 tējkarotēm no rīta. Alkohols šādā maisījumā ir nelielā devā. Ja karoti ar ogu un medus izvilkumu patur uz šķīvīša, alkohols iztvaikos, un tad to var dot arī bērniem no 10–12 gadu vecuma.
Ja gadījies saaukstēties, var pagatavot bagātīgāku sastāvu ar smiltsērkšķu ogām. Tad ņemam 200 gramu smiltsērkšķu ogu, ēdamkaroti cidoniju (ievārījuma, sīrupa vai svaigu augļu), 5 gramus ingvera saknes, 1/2 tējkarotes kanēļa, 3 ēdamkarotes medus un 600 ml ūdens. Smiltsērkšķu ogas, cidonijas un medu var sajaukt blenderī. Ingveru sarīvē un samaisa ar ogu masu un kanēli. Visu pārlej ar verdošu ūdeni un iztur 10 minūtes. Nelieliem malciņiem dienas laikā izdzer.
Kā augu tējas palīdz, ja gadījies saaukstēties
• Silti augu dzērieni palīdz izvadīt no organisma vīrusus un baktērijas, stimulē nieru darbību.
• Tējas pret saaukstēšanos atvieglo elpošanu un mīkstina kakla gļotādu; šādu tēju tvaiks ir bagātīgs ar fitoncīdiem, kas samazina deguna aizlikumu un atbrīvo elpceļus.
• Augu tējas papildina ūdens rezerves organismā, ko zaudējam, kad pastiprināti svīstam.
• Augu tējas iedarbojas nomierinoši, un tas veicina ātrāku atveseļošanos.