Piecas izplatītas metodes, kas var radīt problēmas.
Šodien 08:59
Dabīgais, tātad - drošs? Piecas tautas ārstniecības metodes, kuru piekopšana var beigties slikti
Daudzi joprojām tic: ja līdzeklis ir “dabīgs”, tas noteikti ir veselīgs un nekaitīgs.
Taču patiesībā viss nav tik vienkārši. Tautas receptes, kas tiek nodotas “no vecmāmiņas mammai”, nereti var nodarīt daudz vairāk ļauna nekā laba. Apskatīsim piecus populārus mītus, kas joprojām dzīvo cilvēku galvās un forumos par “veselīgu dzīvesveidu”.