Dabīgais, tātad – drošs? Piecas tautas ārstniecības metodes, kuru piekopšana var beigties slikti
foto: Shutterstock
Piecas izplatītas metodes, kas var radīt problēmas.
Esi vesels

Dabīgais, tātad - drošs? Piecas tautas ārstniecības metodes, kuru piekopšana var beigties slikti

Irina Naturina

Jauns.lv

Daudzi joprojām tic: ja līdzeklis ir “dabīgs”, tas noteikti ir veselīgs un nekaitīgs.

Taču patiesībā viss nav tik vienkārši. Tautas receptes, kas tiek nodotas “no vecmāmiņas mammai”, nereti var nodarīt daudz vairāk ļauna nekā laba. Apskatīsim piecus populārus mītus, kas joprojām dzīvo cilvēku galvās un forumos par “veselīgu dzīvesveidu”.

Nākamā lapa: Ķiploks – “dabīgās antibiotikas”

Tēmas

Patiesība par Meliem

Citi šobrīd lasa