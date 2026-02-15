FOTO: 10 ikoniskākās romantiskās kleitas uz sarkanā paklāja
foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
FOTO: 10 ikoniskākās romantiskās kleitas uz sarkanā paklāja

Valentīndiena ir aiz muguras, bet romantiskā noskaņa vēl nekur nav pazudusi — īpaši, ja atceramies sarkano paklāju, kur visu laiku romantiskākās kleitas bieži vien runā skaļāk par vārdiem.

No pūderrozā līdz rubīnsarkanam, no fuksijas līdz pasaku zilajam tonim: šīs kleitas kļuvušas par ikonām ne tikai tāpēc, ka bija skaistas, bet arī tāpēc, ka katrai aiz muguras ir savs stāsts un mazliet dramatiskas aizkulisēs. 

Apkopojām spilgtākos tērpus romantiskos toņos, kas gadu gaitā apbūruši un palikuši atmiņā vēl ilgi pēc tam, kad prožektori izslēgti.
 

