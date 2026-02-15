Pēdējo desmit gadu laikā Latvijas iedzīvotāji būtiski novecojuši
2025. gada sākumā Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāju mediānais vecums sasniedzis 44,9 gadus. Tas nozīmē, ka puse ES iedzīvotāju ir vecāki par 44,9 gadiem, bet otra puse – jaunāki.
Dažādās ES valstīs šis rādītājs būtiski atšķiras – no 39,6 gadiem Īrijā līdz 49,1 gadam Itālijā. Kopumā ES mediānais vecums kopš 2015. gada, kad tas bija 42,8 gadi, pieaudzis par 2,1 gadu. Iedzīvotāju novecošanās fiksēta visās ES valstīs, izņemot Vāciju un Maltu, kur mediānais vecums samazinājies par 0,4 gadiem.
Visstraujākā novecošanās novērota Slovākijā un Kiprā, kur mediānais vecums pieaudzis par četriem gadiem. Tālāk seko Itālija (+3,9), Grieķija un Polija (katra +3,8), kā arī Portugāle (+3,7).
Dati liecina, ka 2025. gada sākumā ES valstīs vietējo iedzīvotāju mediānais vecums bija par 2,1 gadu lielāks nekā tiem, kuri dzimuši ārpus attiecīgās valsts – attiecīgi 45,2 gadi pret 43,1 gadu.
Latvijā mediānais vecums ir 44,4 gadi, kas ir nedaudz mazāk nekā vidēji ES. Tomēr arī Latvijā iedzīvotāju novecošanās process turpinās – pēdējo desmit gadu laikā valsts iedzīvotāju mediānais vecums pieaudzis par 1,7 gadiem.
Eksperti norāda, ka, ņemot vērā straujo dzimstības kritumu un Latvijas ierobežoto migrācijas politiku, nākamajos desmit gados iedzīvotāju novecošanās temps varētu kļūt vēl straujāks.