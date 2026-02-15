Lielbritānijas duets Hjū Naitingeils un Šarlote Benksa.
Citi sporta veidi
Šodien 17:34
Lielbritānijas snovbordisti kļūst par olimpiskajiem čempioniem jaukto pāru sacensībās snovbordkrosā
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu snovbordkrosā jauktajām komandām triumfēja Lielbritānijas duets Hjū Naitingeils un Šarlote Benksa.
Otrajā vietā ierindojās Itālijas pāris Lorenco Sommariva un Mikela Mojoli, kas apsteidza Francijas duetu Loanu Bozolo un Leu Kastu.
Pekinas olimpiskajās spēlēs pirms četriem gadiem par pirmajiem olimpiskajiem čempioniem jaukto pāru sacensībās snovbordkrosā kļuva ASV snovbordisti Niks Baumgartners un Lindseja Džakobelisa. Otrajā vietā bija Itālijas snovbordisti Omars Vizintini un Mikela Mojoli, savukārt trešo vietu ieņēma Kanādas duets Eliots Grondēns un Merjeta Odēna.