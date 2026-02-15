Miris Lielbritānijas Ārlietu ministrijas bijušais “galvenais peļu ķērājs” Palmerstons
Bermudu salās miris Palmerstons – bijušais Lielbritānijas Ārlietu ministrijas “galvenais peļu ķērājs”, kurš savulaik kļuva par vienu no atpazīstamākajiem valdības “darbiniekiem” sociālajos tīklos.
Palmerstons bija patversmes kaķis, kurš 2016. gadā tika pieņemts darbā Lielbritānijas Ārlietu ministrijā un četrus gadus pildīja galvenā peļu ķērāja pienākumus. Covid-19 pandēmijas laikā viņš pameta ministrijas ēku Londonas centrā un 2020. gadā oficiāli devās pensijā.
Kaķa sociālo tīklu kontā šī gada februārī tika paziņots, ka Palmerstons “izvilināts no pensijas” un ieguvis jaunu diplomātisku amatu ārvalstīs – gandrīz 3500 jūdžu attālumā Bermudu salās, kur viņš strādājis kā “kaķu attiecību konsultants” jaunajam Bermudu gubernatoram.
Par Palmerstona nāvi paziņots viņa kontā platformā "X", norādot, ka “izcilais diplokaķis” mierīgi aizgājis mūžībā 12. februārī. Ierakstā teikts, ka Palmerstons Bermudu valdības namā bijis īpašs komandas loceklis un mīlēts ģimenes biedrs.
Palmerston, Diplocat extraordinaire, passed away peacefully on 12 February. “Palmy” was a special member of the Government House team in Bermuda, and a much loved family member. He was a wonderful companion, with a gentle nature, and will be sorely missed. pic.twitter.com/W0V6fRniFj— Palmerston (@DiploMog) February 13, 2026
Palmerstons tika nosaukts par godu 19. gadsimta Lielbritānijas ārlietu ministram un premjerministram vikontam Palmerstonam. Aizejot pensijā, viņa vārdā pat tika publicēta vēstule, kurā norādīts, ka viņam patīk kāpt kokos, apsekot laukus ap jauno mājvietu un vairāk laika pavadīt mierīgā atpūtā “prom no uzmanības centra”.
Palmerstona aiziešana izraisījusi plašu līdzjūtību, tostarp viņu pieminējis arī bijušais “konkurents” – Dauningstrītas 10. nama slavenais kaķis Lerijs, kurš šonedēļ atzīmē 15 gadus amatā. Lerijs savā ierakstā atvadījies ar vārdiem: “Ardievas, vecais draugs.”
Britu mediji atgādina, ka abu valdības kaķu starpā savulaik valdījusi publiski apspriesta “sāncenšu attiecība”, kas nereti izraisījusi jautrus incidentus Vestminsterā.