Zinātnieki pārsteidz ar atklājumu, kā parasts tējas maisiņš var uzlabot veselību
Dzerot tēju, nav nepieciešams papildus filtrēt ūdeni no smagajiem metāliem, jo to jau izdara tējas maisiņš. Pētījumi rāda, ka tējas lapas un tējas maisiņa materiāls absorbē ūdenī esošos smago metālu jonus, piemēram, svinu un kadmiju, efektīvi darbojoties kā dabisks filtrs.
Metāli paliek tējas maisiņā un nenonāk pagatavotajā dzērienā pat pēc tā izņemšanas.
Amerikas Ziemeļrietumu universitātes zinātnieki pārbaudīja, kā dažādi tējas veidi, piemēram, beramās tējas, tējas maisiņi, un dažādas uzliešanas metodes spēj absorbēt smagos metālus. Izrādās, vislabāk darbojas celulozes jeb papīra maisiņi. Savukārt kokvilnas un neilona maisiņi absorbē ievērojami mazāk smago metālu.
Turklāt celulozes maisiņi, ja tie nav pārklāti ar plastmasas kārtu vai hermetizēti ar plastmasu, ir arī drošāki veselībai. Tie ir izgatavoti no šķiedrām, ko organisms spēj “pieņemt”, kamēr neilona maisiņi var izdalīt mikroplastmasas. Celulozei ir lielāka virsmas platība nekā citiem tējas maisiņu materiāliem, tāpēc tai ir vairāk vietas, kur metālu joni var piesaistīties, skaidro pētnieks Vinajaks Dravids (Vinayak Dravid).
Svarīgs ir arī tējas uzliešanas ilgums. Jo ilgāk tēja nostāv, jo vairāk metālu jonu tā spēj absorbēt. Dažas sekundes ilgam uzlējumam praktiski nav lielas jēgas, taču 3–5 minūtes noturēts tējas uzlējums spēj samazināt ūdenī esošā svina daudzumu aptuveni par 15 procentiem. Ja tēju aplej un atstāj uz nakti (piemēram, sagatave ledus tējai), smago metālu daudzums var samazināties gandrīz pilnībā.