Pirms sarunām Ženēvā Krievija nāk klajā ar kārtējo absurdu “miera plānu” Ukrainai
Neilgi pirms Ženēvā paredzētajām Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvju trīspusējām sarunām Maskava atkārtoti piedāvājusi izveidot Ukrainā starptautisku pārejas pārvaldi ANO vadībā.
Krievija ir gatava apspriest Ukrainas ārējo pārvaldi ar ASV, Eiropu un citām valstīm, Maskavas propagandas ruporam TASS svētdien paziņojis Krievijas ārlietu ministra vietnieks Mihails Galuzins.
Viņš apgalvojis, ka tas ļaušot Ukrainā sarīkot "demokrātiskas vēlēšanas", kuru rezultātā pie varas nākšot valdība, kas būtu gatava parakstīt pilnvērtīgu miera līgumu, jeb, tulkojot diktatora Vladimira Putina režīma piekopto jaunrunu, kapitulēt un pieņemt visas krievu agresoru prasības.
Putins šo absurdo ideju, kas balstās uz apgalvojumiem, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska administrācija esot neleģitīma un ka Ukraina esot nefunkcionējoša valsts, iepriekš izteica jau 2025. gada martā.
Galuzina paziņojums ir kārtējā liecība, ka Krievija tikai imitē sarunas par tās uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu, bet patiesībā vēlas vienīgi karu turpināt.