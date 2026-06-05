Pagatavo citādāku šašliku: izdevīgas alternatīvas un pārbaudītas marinādes
Uz grila vai ugunskura gatavotai maltītei nereti par ierastu izvēli kļūst cūkgaļas kakla karbonādes vai vistas filejas šašliks, taču piemēroti ir arī citi produkti.
Rimi šefpavārs Normunds Baranovskis dalās padomos, kā grilēšanu padarīt izdevīgāku, kādus gaļas izstrādājumus izvēlēties un kā tos marinēt.
Arī stilbiņi, krūtiņa
Viena no iecienītākajām izvēlēm grilējot joprojām ir vistas šašliks, ko gatavo no vistas šķiņķīšiem vai filejas, kā arī cūkgaļas kakla karbonādes šašliks. Tomēr, kā uzsver šefpavārs, grilēšanai ir piemēroti teju visi gaļas veidi. Lai maltītei piešķirtu lielāku dažādību un padarītu to izdevīgāku, ierastā vistas šašlika vietā var izvēlēties marinēt vistas stilbiņus vai spārniņus, savukārt cūkgaļas cienītāji tradicionālo karbonādi var aizstāt ar sulīgu cūkgaļas krūtiņu.
Normunds Baranovskis uzsver, ka izcila šašlika pamatā ir ne tikai kvalitatīva, svaiga un sertificēta gaļa, bet arī pareiza tās pagatavošana. Piemēram, cūkgaļas šašlikam nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks nekā vistas gaļai, kas izcepas ievērojami ātrāk, tādēļ īpaši svarīgi to nepārcept. Cūkgaļas šašliks visgardākais būs, gatavojot to uz ogļu grila, kas gaļai piešķir dūmakainu aromātu un izteiksmīgu garšu.
Marinādes sulīgam šašlikam
Šefpavārs gaļas marinēšanai iesaka izvēlēties ābolu etiķi, taču lieliska un mazliet izdevīgāka alternatīva ir arī klasiskais galda etiķis. Tāpat marinādēm var izmantot vīnogu vai šerija etiķi. Marinādes pagatavošanu ieteicams sākt ar etiķa atšķaidīšanu ūdenī, pievienojot cukuru, sāli un iecienītākās garšvielas. Cūkgaļai īpaši labi piestāv timiāns, rozmarīns un ķimenes, savukārt vistas gaļai piemērotas kefīra, krējuma vai majonēzes marinādes. Tās palīdz saglabāt gaļas sulīgumu un cepšanās laikā veido zeltainu garoziņu.
Ne vienmēr gaļu nepieciešams marinēt vairākas dienas iepriekš, lai iegūtu izcilu rezultātu. Tam vislabāk piemērota mīksta gaļa, piemēram, cūkgaļas fileja. Gaļu viegli iesāla, pievieno garšvielas un nedaudz eļļas, pēc tam to apcep uz grila. Kad gaļa ir gatava un vēl silta, to liek traukā un tikai tad pievieno klasisko marinādi – sīpolus, lociņus, etiķi, nedaudz cukura un sāli. Visu rūpīgi sajauc, ļaujot marinādei iesūkties vēl siltajā gaļā. Rezultātā šašliks kļūst patīkami skābens, īpaši mīksts un sulīgs.
Tiem, kuri nevēlas daudz laika pavadīt virtuvē, marinējot gaļu, šefpavārs iesaka vienkāršu un izdevīgu alternatīvu – marinētu gurķu marinādi. Pēc gurķu apēšanas marinādi nevajadzētu izliet, jo tā noder gaļas iemarinēšanai. Pietiek gaļu pārliet ar marinādi un atstāt ledusskapī uz nakti vai pat līdz divām dienām. Marinādē jau ir viss nepieciešamais – sāls, cukurs, etiķis, kā arī gurķu un garšvielu piešķirtā bagātīgā garša.
Dārzeņi uz grila – garšīgi, vienkārši un izdevīgi
Grils nav paredzēts tikai gaļai – jebkurš dārzenis var kļūt par lielisku grila maltītes sastāvdaļu. Izvēloties sezonas dārzeņus, tie ne tikai ir izdevīgāki, bet arī uz grila iegūst īpaši bagātīgu un izteiksmīgu garšu. Cietākus dārzeņus, piemēram, kartupeļus, burkānus, bietes vai selerijas sakni, Rimi šefpavārs iesaka pirms tam viegli apvārīt vai notvaicēt, lai saīsinātu to gatavošanas laiku uz grila. Savukārt cukini, kabačus, baklažānus, sparģeļus un dažādu lapu salātus uz grila var likt uzreiz.
Dārzeņiem īpaši piemērotas ir eļļas bāzes marinādes ar olīveļļu, zaļumiem, ķiplokiem, balzamiko etiķi, sinepēm un nelielu salduma noti no medus vai kļavu sīrupa. Skābums palīdz izcelt dārzeņu dabisko saldumu, savukārt eļļa cepšanas laikā veido gardu, karamelizētu garoziņu. Kā uzsver Normunds Baranovskis, cilvēki bieži pieļauj kļūdu, marinādēm pievienojot pārāk daudz sāls – tas izvelk no dārzeņiem mitrumu, tāpēc sulīgus dārzeņus nevajadzētu marinēt visu nakti. Tāpat ir svarīgi dārzeņus pirms grilēšanas sagriezt lielākos gabalos, jo uz grila temperatūra ir mainīga, un mazāki gabali var ātri izžūt vai izjukt.