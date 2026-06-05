Indriksones prioritāšu vidū ir augstākās izglītības eksporta sakārtošana un "Skola2030" pārskatīšana
Jaunās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones (NA) prioritātes būs augstākās izglītības eksporta sakārtošana, izglītības pieejamības nodrošināšana dažādos drošības apstākļos un izglītības satura reformas "Skola2030" pārskatīšana.
Kā informēja politiķes padomnieks Tomass Tomševics, Indriksone iesniegusi Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS) prioritāro darbu un sasniedzamo rezultātu sarakstu.
Indriksones vērtējumā, pieteiktie jautājumi tuvākajos gados ietekmēs Latvijas cilvēkkapitāla attīstību, konkurētspēju un drošību. Viņa norādīja uz nepieciešamību stiprināt sadarbību starp Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju, lai nodrošinātu darba tirgum nepieciešamo prasmju attīstību gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Augstākās izglītības jomā plānots ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai, paredzēt augstskolu atbildību par uzaicinātajiem studentiem un noteikt latviešu valodas prasību vismaz A2 līmenī tiem ārvalstu studentiem, kuri Latvijā studē ilgāk par diviem gadiem.
Savukārt izglītības pieejamības nodrošināšanai paredzēts pilnveidot kārtību mācībām ģimenē, tālmācībā un kombinētajās mācībās, kā arī noteikt vienotas prasības izglītības kvalitātei.
Tāpat iecerēts pārskatīt izglītības satura reformu "Skola2030", pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un izstrādāt ceļa karti mācību priekšmeta "Ģimenes veselības mācība" ieviešanai.