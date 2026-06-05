Nopietns negadījums lielā Eiropas lidostā: cietuši vairāki cilvēki
Ceturtdien lidostā Frankfurtē aviokompānijas "Lufthansa" Boeing 787-9 "Dreamliner" lidmašīnai salūza priekšējā šasija. Negadījumā cieta vairāki cilvēki.
Vairāki darbinieki cietuši pēc tam, kad Boeing 787 lidmašīnas priekšējā šasija pēkšņi salūza, paziņoja "Lufthansa" lidmašīnas operators.
Kompānijas preses sekretārs e-pastā norādīja: "Pasažieri vēl nebija uzkāpuši," piebilstot, ka incidenta brīdī lidmašīnā atradās apkalpes locekļi un zemes personāls, ziņo "Bloomberg News".
Kompānijā informēja, ka negadījumā cietuši vairāki darbinieki, kuri saņem medicīnisko palīdzību.
"Boeing" preses pārstāvis pavēstīja, ka uzņēmums ir informēts par incidentu un sniedz atbalstu savam klientam, taču papildu detaļas netika sniegtas.
"Reuters" fotogrāfs redzējis vairākas neatliekamās palīdzības automašīnas, kas atradās apkārt lidmašīnai, kas daļēji atradās uz vēdera.
Incidents noticis plkst. 12:45 (GMT 10:45), un lidmašīna bija paredzēta izlidošanai uz Losandželosu, norādīja "Lufthansa".
Kompānija piebilda, ka pašlaik kopā ar atbildīgajām iestādēm izmeklē precīzos notikušā apstākļus.