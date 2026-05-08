Klasiska, pikantāka vai ar augļu garšu - TOP 5 marinādes grilgaļai
Atliek tikai iemarinēt gaļu pēc kādas no receptēm un izcept uz oglēm. Lai gaļa labi iemarinētos, tai jābūt viscaur pārklātai ar marinādi, taču nav jāpeld šķidrumā.
Visas marinādes paredzētas 1 kg gaļas.
Klasiskā marināde
Sastāvdaļas:
3–4 sīpoli
3–4 ēdk. 9 % etiķa
1 tējk. cukura
sāls, malti melnie pipari
1½ glāzes ūdens
Gatavošana:
Gabaliņos sagrieztu gaļu pārkaisi ar sāli un pipariem un samaisi ar plānām sīpolu ripiņām. Ūdenī izšķīdini cukuru, pielej etiķi un pārlej gaļai. Uzliec slogu un marinē aptuveni 12 stundas.
Sinepju un majonēzes marināde
Sastāvdaļas:
5 sīpoli
2 ēdk. majonēzes
1 ēdk. sinepju
1 citrona sula
garšvielu maisījums Hmeli Suneli
sāls
Gatavošana:
Gabaliņos sagrieztu gaļu samaisi ar sāli un garšvielām, pēc tam ar majonēzes un sinepju maisījumu. Virsū uzliec sīpolu ripiņas un uzlej citrona sulu. Ļauj, lai 1 stundu ievelkas, pēc tam uz 6–7 stundām liec ledusskapī.
Maigā vīna marināde
Sastāvdaļas:
1 glāze sausā baltvīna
2 tējk. malta koriandra
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
Gabaliņos sagrieztu gaļu apkaisi ar garšvielām un pārlej ar vīnu. Atstāj uz 5–6 stundām, lai marinējas.
Augļu marināde
Sastāvdaļas:
2 kivi
1 sīpols
1 glāze gāzēta minerālūdens
pa 1 tējk. kaltēta koriandra, maltu koriandra sēklu, kaltētu diļļu, maltas paprikas
sāls
Gatavošana:
Gabaliņos sagrieztu gaļu ierīvē ar sāli un garšvielām. Kivi sagriez gabaliņos, sīpolus sakapā un samaisi ar gaļu. Pārlej ar minerālūdeni un atstāj uz 3–4 stundām.
Citronu un ingvera marināde
Piemērota vistas un tītara gaļai.
2 citroni
2 ķiploka daiviņas
8 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. sojas mērces
1–2 tējk. sakapāta ingvera
½ tējk. rupji saberztu krāsainu piparu graudiņu
Gatavošana:
Ķiplokus nomizo un sakapā. Citroniem norīvē miziņu un izspied sulu. Visus produktus rūpīgi samaisi. Gabaliņos sagrieztu gaļu iemaisi marinādē un liec vēsumā uz 2–3 stundām.