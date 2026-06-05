Ukrainas deputāts brīdina par Putina operāciju pret Baltijas valstīm ar Baltkrievijas iesaisti
Kremlis gatavo militāru agresiju pret Eiropas valstīm no Baltkrievijas teritorijas, brīdināja Augstākās Radas deputāts Jegors Čerņevs.
Putins gatavo īpašu operāciju pret Eiropu, uz kuru mūsu partneriem diemžēl vēl nav atbildes. To apliecina visi Kremļa pēdējo gadu laikā veiktie sagatavošanās darbi un soļi, savā blogā raksta Augstākās Radas deputāts Jegors Čerņevs.
Tas ietver efektīvas digitālās mobilizācijas sistēmas izveidi, jaunu militāro rajonu izveidi, infrastruktūras sagatavošanu Baltkrievijā, likuma par krievu aizsardzību ārzemēs pieņemšanu utt.
Ir svarīgi saprast, ka Krievijas mērķi nav mainījušies kopš ultimāta par NATO atgriešanu pie tās 1997. gada robežām. Ir pievienots jauns mērķis: izdarīt spiedienu uz Ukrainu un atgriezt to savā orbītā.
Lai to panāktu, Putinam ir jāiebiedē un jāsalauž Eiropa, bet neveicot atriebības triecienu. Un Baltkrievijai šajā īpašajā operācijā vajadzētu būt galvenajai lomai, bet ne gluži tādā veidā, kā to bieži iedomājas mūsu eksperti.
Speciālajās operācijās, kuras Putins tik ļoti mīl, viņam vissvarīgākais ir noslēpt pēdas un pēc iespējas apgrūtināt vainīgā atrašanu. Un šķiet, ka tieši šāds scenārijs tagad sāk attīstīties.
Tā būtība slēpjas apstāklī, ka uzbrukumu vienai no Baltijas valstīm, aizbildinoties ar Krievijas pilsoņu aizsardzību, varētu veikt tikai Krievijas karaspēks un tikai no Baltkrievijas teritorijas. Lukašenko paziņos, ka Baltkrievija nepiedalās karā un uzbrukuma gadījumā tās teritorijai aizstāvēs sevi ar visiem līdzekļiem, tostarp, iespējams, kodolieročiem.
Putins savukārt paziņos, ka no Krievijas teritorijas netiek veikti uzbrukumi citām valstīm un ka citu valstu uzbrukuma gadījumā Krievijas teritorijai varētu tikt izmantota arī kodolatbilde.
Šajā scenārijā Putins mēģinās lokalizēt karu uz sauszemes ierobežotā teritorijā un pasargāt gan Baltkrieviju, gan Krieviju no atbildes triecieniem. Viņš arī sašķels Eiropu, kur līderi sēdēs un spriedīs, vai sākt karu pret kodolieročiem apbruņoto Krieviju un Baltkrieviju, veicot triecienus to teritorijā.
Tas ir īpaši aktuāli Eiropas līderiem, ņemot vērā ASV neskaidro nostāju, tās vietējo ballistisko raķešu trūkumu un "Patriot" raķešu trūkumu, kā arī pēkšņo apzināšanos, ka, ja viņi vispirms veiks raķešu triecienus pret Krieviju un Baltkrieviju, pēc atbildes triecieniem pret Eiropas galvaspilsētām viņi varētu palikt Eiropas sabiedrību kontrolē.
Es pastāvīgi cenšos pārliecināt mūsu partnerus, ka birokrātijas un ilgu apspriežu laiks ir beidzies, un, ja šāds scenārijs īstenosies, NATO ir jāsagatavo un jāapstiprina rīcības plāni jau tagad, lai novērstu jebkādu politisku vilcināšanos īstajā brīdī un nodrošinātu tūlītēju un beznosacījumu atbildi abām agresijas pusēm. Redzēsim, vai Eiropa uzklausīs vai gaidīs, līdz būs par vēlu pieņemt lēmumu.