Ķirsis: izglītības tikai latviešu valodā virsmērķis ir vienota sabiedrība
Izglītības tikai latviešu valodā jeb vienotās skolas ieviešanas virsmērķis ir vienota sabiedrība, šodien Latvijas Universitātē atklājot forumu "Vienota skola - izglītības kvalitāte, sadarbība un veiktspēja", sprieda Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV).
Kā izteicās politiķis, sabiedrība kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas bijusi sašķelta un dzīvoja vairākās kopienās. Lai vienotu sabiedrību, esot jāstrādā ar jauniešiem un sabiedrības jaunāko daļu. Vienotas skolas izveide esot viens no priekšnosacījumiem, lai vienotu sabiedrību, sprieda Ķirsis, uzsverot, ka valoda ir tikai līdzeklis, kā to sasniegt.
Viņa ieskatā, jārunā ne tikai par to, ka, skolu beidzot, ir jāprot valoda, bet sabiedrības locekļiem jābūt integrētiem un starp kādreiz nošķirtajām kopienām jāveido tilti.
Kā ziņots, šodien Latvijas Universitātē notiek forums "Vienota skola - izglītības kvalitāte, sadarbība un veiktspēja", kura mērķis ir veicināt diskusiju un pieredzes apmaiņu par vienotas skolas pieejas īstenošanu pašvaldības izglītības iestādēs, analizēt izaicinājumus un attīstības perspektīvas, kā arī stiprināt vienotu izglītības, valodas un vērtību telpu.
Pašvaldībā norāda, ka latviešu valoda kā vienota izglītības ieguves valoda kalpo ne tikai kā mācību procesa pamats, bet arī kā būtisks instruments skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai, pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas stiprināšanai.