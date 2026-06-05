"Latvijas Gada auto 2027" atklāj sezonu ar pavasara testa braucienu Turaidā
Turaidā aizvadīts konkursa "Latvijas Gada auto 2027" pavasara testa brauciens. Tā laikā konkursa žūrija un mediju pārstāvji izmēģināja pirmos 15 jaunākos auto modeļus Latvijā, kas pieteikti šī gada konkursam.
Pavasara testa brauciens ir pirmā “Latvijas Gada auto 2027” aktivitāte ar mērķi iepazīties gan ar Latvijā līdz šim neredzētiem auto modeļiem, gan autobūves tendencēm kopumā. No rīta visi dalībnieki pulcējās ģimenes iepirkšanās centrā “Sāga”, kur notika oficiālā fotosesija. Par brauciena bāzes vietu tika izvēlēts restorāns “Kungu Rija” Turaidā, kur gleznainā apvidū ir pieejami dažādi braukšanas apstākļi.
Plašs un atšķirīgs bija arī testa auto parks ar šādiem automobiļiem: “Audi Q3 Sportback”, “Chery Tiggo 9”, “Citroen C5 Aircross”, “Jaecoo 7”, “Lexus RZ”, “Lynk&Co 08”, “Mercedes-Benz GLC EQ”, “MG S9”, “Omoda 9”, “Peugeot 408”, “Renault Clio”, “Toyota bZ4X”, “Toyota C-HR+”, “Toyota RAV4” un “Volkswagen T-Roc”. Testa braucienā piedalījās arī titula “Latvijas Gada auto 2026” ieguvējs - “Cupra Terramar”.
Pavasara testa brauciens no "Latvijas Gada auto 2027"
Turaidā aizvadīts konkursa “Latvijas Gada auto 2027” pavasara testa brauciens. Tā laikā konkursa žūrija un mediju pārstāvji izmēģināja pirmos 15 ...
Lai arī jauno auto modeļu pieteikšana konkursā ir sākusies vien nesen, šajā braucienā jau iezīmējās vairākas Latvijas auto tirgus un arī konkursa “Latvijas Gada auto 2027” tendences. Piemēram, būtībā visi pieteiktie modeļi ir krosoveri vai apvidus auto modeļi, turklāt vairāki no tiem ir liela izmēra un “Chery Tiggo 9” un “MG S9” arī piedāvā septiņas sēdvietas. Vienīgais modelis ar klasisku virsbūvi ir “Renault Clio” hečbeks, un tam ir pārliecinoši argumenti, kādēļ mazās klases auto joprojām var būt laba izvēle braukšanai ikdienā.
Ķīnas auto ražotāju straujā ienākšana Latvijas un arī pārējās Eiropas auto tirgos atspoguļojas konkursa “Latvijas Gada auto 2027” dalībnieku sarakstā. Šobrīd trešdaļa no automobiļiem ir Ķīnas zīmolu modeļi, kas sastāda nopietnu konkurenci mums pierastajiem Eiropas ražotājiem, piedāvājot plašu papildaprīkojumu, komfortablu salonu par zemāku cenu. Arī vairāki konkursa žūrijas pārstāvji pauda, ka Ķīnas automobiļi arī brauc arvien pārliecinošāk, taču tiem vēl ir jāiekaro sabiedrības uzticība.
“Latvijas Gada auto 2027” konkursā ir pieteikti arī tādi mūsu tirgū pieprasīti modeļi, kā “Volkswagen T-Roc”, “Toyota RAV4” un “Toyota C-HR+” jeb “C-HR” modeļa elektriskā versija, un ar iespaidīgiem modeļiem ir pārstāvēts arī “premium” auto segments. Tie ir “Audi Q3”, “Lexus RZ” un “Mercedes-Benz GLC EQ”, no kuriem pēdējie divi ir ar elektrisko piedziņu, savukārt “Audi” joprojām priecē ar atsaucīgu benzīna dzinēju. Lielākā daļa automobiļu no pavasara testa brauciena autoparka bija aprīkoti ar hibrīda vai lādējamā hibrīda tehnoloģijām. Visi jaunie elektroauto pilnvērtīgi piedalījās testa braucienā un nebija papildus jālādē.
Jaunu auto modeļu pieteikšana konkursam “Latvijas Gada auto 2027” turpināsies līdz pat 1. novembrim, bet uzreiz pēc tam notiks Lielais testa brauciens vairāku dienu garumā, kad visi konkursā pieteiktie auto būs vienlaicīgi pieejami konkursa žūrijas biedriem. Konkursā “Latvijas Gada auto 2027” drīkst pieteikt tikai jaunākos auto modeļus, kuri Latvijā pirmo reizi reģistrēti pēc 2025. gada 1. oktobra. Konkursa mērķis ir informēt sabiedrību par jaunākajiem automobiļiem Latvijā. Rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks TV un interneta tiešraidē 10. decembrī.
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