“Top Gun: Maveriks" aktieris Džeimss Hendijs atrasts nogalināts; aizdomās turētais pats piezvanījis 911
Filmas “Top Gun: Maveriks” aktieris Džeimss Hendijs miris pēc tam, kad tika sadurts krūtīs savās mājās Losandželosā. Aizdomās turētais pats piezvanījis ārkārtas dienestiem un paziņojis, ka nogalinājis cilvēku.
Losandželosas policija informējusi, ka 81 gadu vecais aktieris tika nogalināts trešdien, 3. jūnijā, Tarzanā, Kalifornijā. Par aizdomās turēto identificēts Hendija draudzenes dēls — 44 gadus vecais Maikls Gledhils.
Policija ieradās Hendija mājās pēc 911 zvana, kuru veicis pats Gledhils. Saskaņā ar izsaukuma ierakstu, zvanītājs dispečeram sacīja: “Es esmu cilvēka dēls, es tikko nogalināju grēka cilvēku.”
Ierodoties notikuma vietā, policisti Hendiju atrada mājas priekšpagalmā bezsamaņā, ar durtu brūci krūtīs. Losandželosas ugunsdzēsības departamenta mediķi viņu nogādāja slimnīcā, kur viņš vēlāk tika pasludināts par mirušu.
Pēc notikušā apkārtnes ielas tika slēgtas, un policija sāka pārmeklēt teritoriju, tostarp apstaigājot kaimiņu mājas. Kā norāda policija, Gledhils, kurš dzīvoja tajā pašā mājā kopā ar savu māti, pats pateicis policistiem, ka ir cilvēks, kuru viņi meklē.
Gledhils tika aizturēts un nogādāts cietumā. Viņam izvirzīta apsūdzība slepkavībā, un drošības nauda noteikta divu miljonu ASV dolāru apmērā.
Džeimss Hendijs bija dzimis Ņujorkā un vairāku gadu desmitu laikā piedalījies daudzās filmās un seriālos. Viņa karjerā bija lomas tādos projektos kā “Džumandži”, “Nesalaužamais”, “Logans”, “NYPD Blue”, “NCIS: Los Angeles”, “Noziedzīgie prāti” un citos. Plašākai auditorijai viņš bija zināms arī kā bārmenis Džimijs filmā “Top Gun: Maveriks”.