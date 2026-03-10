Kāposts ir gards gaļas aizstājējs.
Karbonāde vai kotletes jeb Citādākas galviņkāposta receptes
Gavēņa laikā der pamēģināt "viltotos" gaļas ēdienus. Tie ir ne tikai sātīgi, bet arī gardi un ļaus iepazīt citādas garšas nianses.
Galviņkāposta karbonāde
VAJADZĒS: 1 nelielu, stingru kāpostgalvu, 2 olas, 100 g sviesta, 100 g rīvmaizes, sāli, skābo krējumu pasniegšanai.
DARI TĀ! Kāpostgalvai izgriez kacenu, liec sālsūdenī un vāri, līdz tā ir gandrīz mīksta. Izvelc no ūdens, liec sietiņā, lai notek. Pa to laiku sakul olas, citā šķīvī ieber rīvmaizi, uzkarsē pannu, kurā izkausē vismaz ēdmakaroti sviesta. Kāpostu sagriez šķēlēs, apviļā olā, pasāli, apvārti rīvmaizē un cep, līdz smuki apbrūnē. Pasniedz ar skābo krējumu.
Kāpostu kotletes
VAJADZĒS: 1 kg kāposta, 100 g miltu vai rīvmaizes, 3 olas, 50 g sviesta, sāls.
DARI TĀ! Smalki sakapātus kāpostus sasautē sviestā, atdzesē, pievieno sakultas olas un miltus vai rīvmaizi, pasāli. Tad ar rokām veido kotletes un cep uzkarsētā pannā sviestā brūnas.