Kristers Zoriks nenoturas arī Itālijā un tuvojas pārejai uz Turcijas čempionāta klubu
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks neturpinās karjeru Itālijas A sērijas vienībā "Udine", otrdien pavēstīja Udīnes komanda.
Zoriks pievienojās "Udine" janvārī. Viņš Itālijas kluba rindās sešās spēlēs vidēji izcēlās ar 2,8 punktiem, 1,2 atlēkušajām bumbām un 3,2 rezultatīvām piespēlēm.
Portāls "Sportando" vēsta, ka Zoriks sezonas atlikušo daļu pavadīs Turcijas spēcīgākās līgas komandā Denizli "Merkezefendi". Denizli vienība, kas cīnās par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, vēl nav pavēstījusi par Latvijas basketbolista pievienošanos klubam. Šajā klubā savas karjeras laikā veselas trīs reizes spēlējis Rihards Lomažs.
Zoriks sezonu sāka Spānijas augstākās līgas (ACB) klubā "Lleida", taču janvāra sākumā sadarbība tika pārtraukta. Zoriks ACB līgā aizvadīja 14 mačus, kuros vidēji guva 4,2 punktus, atdeva 1,6 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 0,9 atlēkušās bumbas zem groziem.
Aizvadītajā sezonā Zoriks pārstāvēja franču klubu "Le Portel", kam palīdzēja nosargāt vietu Francijas augstākajā līgā. Latvijas basketbolists regulārajā sezonā 30 mačos vidēji izcēlās ar 11,1 punktu un 3,5 rezultatīvām piespēlēm, bet pēc spēka otrās līgas izslēgšanas turnīra septiņās spēlēs caurmērā guva 11,7 punktus un iekrāja 3,7 rezultatīvas piespēles.
Pirms tam Zoriks vienu sezonu spēlēja Turcijas čempionāta vienībā Izmiras "Petkim Spor", kurai pievienojās pēc trīs sezonām Latvijas komandā "VEF Rīga". Pirms atgriešanās Latvijā Zoriks spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA).