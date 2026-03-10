Mērsragā termometra stabiņš uzkāpj līdz +16,4 grādiem - arī otrdien pārspēti siltuma rekordi
Otrdien četrās novērojumu stacijās labots marta pirmās dekādes maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Augstākā gaisa temperatūra reģistrēta Mērsragā, kur termometra stabiņš pakāpies līdz +16,4 grādiem. Iepriekšējo reizi tik silts laiks Latvijā bija pērnā gada 11. oktobrī.
Marta pirmo desmit dienu siltuma rekords pārspēts ne tikai Mērsragā, bet arī Rūjienā, Skrīveros un Stendē. Kolkā labots 10. marta temperatūras rekords.
Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no +7..+8 grādiem Liepājas un Ventspils ostā, kā arī Bauskas meteostacijā līdz +15,1 grādam Stendē un +16,2 grādiem Mērsragā.
Pērn šajā dienā Liepājā termometra stabiņš pakāpās līdz pat +17,4 grādiem, un tā ir augstākā gaisa temperatūra, kas marta pirmajā pusē jebkad reģistrēta Latvijā.
Pēdējās divās nedēļās siltuma rekordi pārspēti septiņās dienās, kopumā laboti 37 rekordi.