Peskovs atklāj, cik tālu Tramps un Putins tikuši sarunās par Krievijas naftas sankcijām
Pēc Donalda Trampa un Vladimira Putina telefonsarunas uzmanība pievērsta arī jautājumam par sankcijām Krievijas naftas eksportam. Otrdien šo tēmu komentēja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
"Nē, šis jautājums netika apspriests detalizēti," atbildot uz Krievijas žurnālista jautājumu, sacīja Peskovs.
Šāda soļa ietekme uz pasaules ekonomiku abiem līderiem ir skaidra, norādīja Kremļa pārstāvis, piebilstot, ka Tramps cenšas stabilizēt situāciju pasaules enerģijas tirgos.
Neilgi pēc sarunas ar Putinu pirmdien Tramps paziņoja, ka Vašingtona atceļ ar naftu saistītās sankcijas atsevišķām valstīm, lai mazinātu spiedienu uz naftas tirgu. "Tātad dažās valstīs mēs atcelsim šīs sankcijas, līdz tas izlīdzināsies," sacīja Tramps, konkrētās valstis neminot.
ASV prezidents piebilda, ka sankcijas, iespējams, nebūs nepieciešams atjaunot. Saskaņā ar mediju ziņām Indija ir saņēmusi atļauju uz laiku importēt Krievijas naftu.
Liela daļa Indijai paredzētās naftas parasti tiek transportēta caur Hormuza šaurumu, kur kuģu satiksme pašlaik ir stingri ierobežota.
Līdz ar Izraēlas un ASV karu pret Irānu naftas cenas piedzīvoja strauju kāpumu, savukārt pēc Trampa pirmdienas izteikumiem, kas tika interpretēti kā zīme, ka karš pret Irānu drīz varētu noslēgties, cenas atkal saruka.
Sankcijas Maskavas naftas eksportam tika noteiktas, reaģējot uz Krievijas 2022. gada februāra iebrukumu Ukrainā. Peskovs sacīja, ka Tramps nav aicinājis uz pamieru Ukrainā.
Krievija ir gatava turpmākām sarunām par konflikta izbeigšanu un ir pateicīga ASV par starpnieka lomu, norādīja Kremļa preses sekretārs.
Tiesa, nav konkrēta datuma, kad sarunas varētu atsākties, sacīja Peskovs.