Garšīgi un bez lieliem tēriņiem: miso zupa, kuru gatavo improvizācijas aktrises Elīna Geida un Anete Bendika

Elīna gatavošanas pienākumus dala uz pusēm ar vīru un kopā arī veido iepirkumu sarakstu pirms došanās uz veikalu, kur neskatās ne pa labi, ne pa kreisi – tikai uz to, kas sarakstā. Vai arī iepērkas svētdienas vakarā e-veikalā, kad ir laiks mierīgi pārdomāt, kas būs nepieciešams. Gatavo viņa pārsvarā svētkos, un tad gan tie ir eksperimenti, bet Elīna atzīst, ka tas ir visai stresains pasākums. Abām vislabāk garšo kartupeļu pankūkas, Anetei – it sevišķi vecmāmiņas ceptās, un arī sviestmaizītes ar sieru un šķiņķi. Bet Improvizācijas teātra DIVAS menedžerei Aigai Anete un Elīna kopā ar Rimi gardēdi šefpavāru Normundu Baranovski bez jebkādas improvizācijas gatavo miso zupu ar nūdelēm – kņudinošām garšām bagātu un ļoti lēti pagatavojamu. Noskaties video un uzzini, kā to darīt!