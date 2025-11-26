Gards un maciņam draudzīgs deserts - ķiršu galete. Gatavo Rūta Dimanta
Greznu un gardu desertu var pagatavot arī lēti - šīs ķiršu galetes izmaksas ir mazāk nekā 2 eiro par porciju.
Raidījumā "Vakariņas pa lēto" pie šefpavāra Normunda Baranovska viesosies labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta. Kopā ar Normundu viņi kliedēs mītu, ka svētku sajūtai vienmēr nepieciešams liels budžets, un pierādīs, ka greznu un gardu desertu iespējams pagatavot arī izdevīgi. Abi gatavos ķiršu galeti, kuras vienas porcijas izmaksas nepārsniedz divus eiro.
Raidījuma laikā Normunds dalīsies praktiskos padomos, kā mīklai piešķirt īpašu kraukšķīgumu un panākt nevainojamu struktūru. Viņš skaidros, kāpēc ķiršus nav ieteicams atkausēt, vienkārši izņemot iepakojumu no saldētavas un atstājot to istabas temperatūrā uz galda. Šefpavārs atklās galvenās atšķirības starp kukurūzas un kartupeļu cietes izmantošanu desertu pagatavošanā un norādīs, kādā augstumā novietot pannu cepeškrāsnī, lai deserta apakša izceptos vienmērīgi.
Gatavojot Rūta dalīsies pārdomās par sabiedrības attieksmes maiņu pret ziedošanu pēdējo 22 gadu laikā, kopš labdarības organizācijas Ziedot.lv izveides. Viņa uzsvērs, ka ziedošana nav pienākums, bet privilēģija, un atklāti stāstīs, ka nereti lūgt palīdzību ir daudz grūtāk nekā to sniegt.
Rūtas un Normunda kopīgi pagatavoto desertu baudīs Rūtas draudzene, rehabilitācijas centra Poga vadītāja Ilze Ošāne. Viņas sagaidīs arī neliels pārsteigums – šefpavāra sarūpēts uzdevums, kurā jāizveido Latvijas karogs no sarkanām un baltām pupiņām. Veicot uzdevumu, Ilze skaidros, kā ikdienas aktivitātes padarīt bērniem saistošākas un vieglāk uztveramas. Savukārt Rūta sniegs skatītājiem ieskatu centra Poga darbā un tā nozīmē bērnu rehabilitācijā.
Kādas sarunas raisīsies virtuvē un kā garšos greznā, bet izdevīgā ķiršu galete? To visu uzzini, skatoties Vakariņas pa lēto svētdienās pulksten 18.55 kanālā TV3 un Rimi Youtube kanālā:
Ķiršu galete
4 personām
Pagatavošanas laiks: 2 stundas
Izmaksas četrām personām: 5,37 eiro
Izmaksas par vienu porciju: 1,34 eiro
Sastāvdaļas
Mīklai:
140 g kviešu miltu,
50 g pilngraudu rudzu miltu
30 g cukura
5 g sāls;
115 g sviesta
60 ml paniņu.
Pildījumam:
400 g saldētu ķiršu bez kauliņiem
50 g cukura
10 g kukurūzas cietes;
1-2 ēdamkarotes citrona sulas.
Apsmērēšanai:
ola
ēdamkarote cukura,
Pasniegšanai:
500 ml vaniļas saldējuma
Pagatavošana
Bļodā samaisi sausās sastāvdaļas – miltus, cukuru un sāli. Pievieno mazos gabaliņos sagrieztu sviestu un paniņas. Ar pirkstiem saberz mīklu drupačās, pēc tam samīci līdz izveidojas viengabalaina mīkla. Ietin to pārtikas plēvē un liec ledusskapī vismaz uz stundu. Tikmēr bļodā atlaidini ķiršus, pievieno cukuru, kukurūzas cieti un citrona sulu, visu kārtīgi samaisi. Atdzesēto mīklu lēnām izrullē lielā aplī. Tā būs trausla, tāpēc, ja kādā vietā tā pārplīst, ar pirkstiem “salipini” to kopā. Mīklu pārceļ uz cepampapīra, tās centrā liec ķiršus, bet ārējās malas pārloki pāri ogām. Sakul vienu olu un viegli pārsmērē mīklu, pēc tam pārber maliņas ar cukuru. Galeti cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 190 °C apmēram 30 minūtes. Pavāra padoms: kraukšķīgāku mīklu iegūsi, ja galeti cepsi uz jau iepriekš uzkarsētas pannas. Galeti pasniedz vēl siltu kopā ar vaniļas saldējumu.