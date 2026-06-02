Dženifera Lopesa paziņo, ka no Bena Afleka vajadzējis izšķirties jau agrāk
Dženifera Lopesa deva jāvārdu Benam Aflekam 2022. gadā, bet tieši otrajā kāzu gadā pieprasīja laulības šķiršanu.
Dženifera Lopesa atklāti atzinusi, ka ne vienmēr dzīvē pieņēmusi pareizos lēmumus, un daudziem viņas sacītais izklausījies kā netiešs mājiens par bijušo vīru Benu Afleku.
56 gadus vecā dziedātāja un aktrise, kura šobrīd aktīvi reklamē jauno “Netflix” filmu “Biroja romāns” (“Office Romance”), par savu attiecību statusu atklāti izteicās Džimija Kimmela sarunu šovā, kur viesojās aizvadītajā nedēļā.
Lopesa un Afleks apprecējās 2022. gadā. Šķiršanās pieteikuma iesniegšanai dziedātāja izvēlējās simbolisku datumu — abu otro kāzu gadadienu. Tieši 20. augustā pāris savulaik Džordžijas štatā ģimenes un draugu lokā svinēja savas greznās kāzas. Pērn februārī laulības šķiršanas procesu oficiāli noslēdza.
Sarunas laikā raidījuma vadītājs Džimijs Kimmels kādā brīdī apvaicājās: “Vai šobrīd esi brīva sieviete?” “Jā, esmu,” smaidot apstiprināja Lopesa, izpelnoties skatītāju aplausus un atbalsta saucienus. “Man to vajadzēja izdarīt jau agrāk,” viņa paskaidroja šova vadītājam. “Tagad saprotu, ka daudz ko esmu darījusi nepareizi. Tici man."
Pēc tam Kimmels jokoja, jautājot, vai aktrise neapsvērtu iespēju kļūt par nākamo realitātes šova “Neprecētā” (“The Bachelorette”) dalībnieci. “Nē,” viņa nekavējoties atteica, papurinot galvu. “Vai tu esi traks? Es netaisos darīt neko tādu, kas sabojātu to, kā jūtos šobrīd.” Lopesa piebilda, ka būt brīvai sievietei ir “lieliski”, taču neizslēdza iespēju nākotnē atkal sastapt mīlestību.
“Kādu dienu es noteikti satikšu īsto cilvēku — ja vien viņš būs pietiekami labs,” zvaigzne noteica ar sev raksturīgo vieglumu.
Šobrīd divu bērnu māmiņa ir pilnībā nodevusies savas jaunās filmas “Biroja romāns” (“Office Romance”) reklāmas kampaņai. Jaunais “Neflix” projekts savu pasaules pirmizrādi piedzīvos šā gada 5. jūnijā.