Jauktais koris “Ventspils” triumfē prestižā konkursā Klaipēdā
SIA “Kurzemes filharmonija” jauktais koris “Ventspils” diriģenta Aigara Meri vadībā ar panākumiem piedalījies 24. starptautiskajā Staša Šimkus koru konkursā Lietuvas pilsētā Klaipēdā, iegūstot galveno balvu “Lielais dzintars” un vēl citas atzinības.
Jauktais koris “Ventspils” piedalījās konkursā jaukto koru kategorijā un tā pirmajā kārtā izpildīja četrus skaņdarbus: Martina Kruzisusa “Cantante Domino”, Staša Šimkus “Oželis”, Gundegas Šmites “Uguns vārdi” un Vītauta Miškina “Dum Medium Silentum”. Ventspils koris ieguva 93 punktus, kas bija augstākais rezultāts starp visiem konkursa dalībniekiem, un tika izvirzīts dalībai konkursa otrajā kārtā jeb GRAND PRIX finālā.
Fināla kārtā korim bija jāizpilda trīs skaņdarbi – koris “Ventspils” vēlreiz dziedāja “Cantante Domino”, kā arī Jēkaba Jančevska dziesmu “Atsalums” un Evijas Skuķes “Mēness vokalīzi”. Arī tajā ventspilnieku dziedājums tika atzīts par labāko un korim piešķirta konkursa galvenā balva – “Lielais dzintars”.
Jauktais koris "Ventspils" saņēma arī citas balvas, ko starptautiskas žūrijas vērtējumā izcīnīja vairāk nekā 20 koru konkurencē: balvu par labāko Staša Šimkus skaņdarba izpildījumu un balvu par labāko savas valsts komponista skaņdarba izpildījumu.
Konkursa laikā koris arī piedalījās koncertā Palangas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā.
Starptautiskais Staša Šimkus koru konkurss (International Stasys Šimkus Choir Competition) ir senākais starptautiskais koru konkurss Lietuvā, kas kopš 1976. gada reizi divos gados notiek Klaipēdā un nosaukts ievērojamā lietuviešu komponista un kordiriģenta vārdā. Konkurss tiek uzskatīts par vienu no prestižākajiem kormūzikas notikumiem Baltijas reģionā. Šogad tā žūrijā darbojās starptautiski atzīti kordiriģenti, komponisti, pedagogi un kormūzikas eksperti no trim valstīm: Lorenco Donati (Itālija), Dariušs Zimņickis (Polija), Vītauts Miškins, Vaclovs Augustīns un Artūrs Dambrausks (visi trīs Lietuva).
Jauktais koris “Ventspils” darbību jaunā kvalitātē uzsāka 2014. gada nogalē. Klausītājiem ik gadu tiek piedāvātas dažādu žanru orģinālprogrammas, kā arī kopprojekti ar Latvijā atzītiem māksliniekiem, Ventspils Kamerorķestri un Ventspils bigbendu.