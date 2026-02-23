Dženiferas Lopesas dvīņiem jau 18! Dziedātāja publisko retus ģimenes kadrus un sirsnīgu vēstījumu
Dženifera Lopesa īpaši sirsnīgā veidā atzīmējusi lielu ģimenes notikumu — viņas dvīņi Makss un Emme nosvinējuši 18. dzimšanas dienu. Dziedātāja “Instagram” publicēja emocionālu video, daloties atmiņās par nakti, kad viņi nāca pasaulē.
Svētdien, 22. februārī, 56 gadus vecā dziedātāja un aktrise atzīmēja dvīņu Maksa un Emmes 18. dzimšanas dienu ar mīļu video veltījumu “Instagram”.
“Jūs piedzimāt nakts vidū, pašā lielākajā un skaistākajā sniegputenī, kādu Ņujorka bija redzējusi gadiem,” Lopesa rakstīja pie sērijas ar senākām fotogrāfijām un video ar bērniem. “Atceros, kā braucu mašīnā un skatījos pa logu — tajā naktī viss mirdzēja un bija klāts baltā sniegā — kamēr es jūs abus vēl pēdējos mirkļus turēju savā vēderā, pirms jūs nācāt pasaulē. Tas bija tā, it kā Dievs rūpētos, lai jūs ienāktu pasaulē, kas pilna tīras maģijas!! Savā sirdī es zināju, ka tāda būs arī jūsu dzīve vienmēr!!”
Atceroties, ka turēt bērnus zīdaiņa vecumā esot bijis kā “turēt divus eņģeļus, kas sūtīti tieši no debesīm”, dziedātāja un aktrise turpināja sajūsmināti stāstīt, kā viņas dvīņi — kurus viņa 2008. gadā sagaidīja kopā ar bijušo vīru Marku Entoniju — uz visiem laikiem izmainījuši viņas dzīvi.
“Es nespēju noticēt, ka jūs tagad esat pieauguši… 18 gadus veci,” Lopesa turpināja. “Jūs abi esat tik labsirdīgi, dāsni un mīloši. Cik pasaulei paveicās šajā dienā pirms 18 gadiem, kad Dievs nolēma jūs sūtīt šurp ar visu jūsu talantu, garu un sirdi, lai padarītu šo pasauli labāku — jo tieši to jūs darāt man un ikvienam, kam ir paveicies jūs abus pazīt ik dienu.”
Video fonā skanot “One Direction” dziesmai “18”, redzami kadri, kuros Lopesa tur Maksu un Emmi, kad viņi vēl bija mazuļi. Turpinājumā ekrānā parādās daži no viņu laimīgākajiem mirkļiem — tostarp kadri, kuros dvīņi priecīgi dod mammai saldus bučus un bērnībā pievienojas viņai aizkulisēs.
“Ar vārdiem “es tevi mīlu” nekad nevar aprakstīt to jūtu, pieķeršanās un rūpju dziļumu, kāds man ir pret jums, mani “koko rieksti”,” Lopesa uzsvēra parakstā. “Vienmēr esam bijuši mēs trīs!! Mēs šo ceļu ejam kopā. Mums vienmēr ir bijis pie kā pieturēties, un būt tam stabilajam balstam jebkura sniegputeņa vidū. Un es jums apsolu, mani skaistie “koko rieksti” — lai cik lieli jūs izaugtu, tā būs vienmēr.”
“Vienmēr atceries, Lulu, tu esi mana saulīte… un Makss, tu esi lielisks tieši tāds, kāds esi,” viņa noslēdza. “Es jūs mīlu, es jūs mīlu. Laimīgu 18. dzimšanas dienu, mani brīnumdvīņi!!!”
Pēc aizkustinošā video publicēšanas “Instagram” Lopesa savos “Instagram Stories” dalījās vēl ar vairāk ģimenes atmiņu mirkļiem — tostarp video, kur dvīņi spēlē ģitāru un dzied Vensa Džoja dziesmu “Riptide”.
“Laimīgu 18. dzimšanas dienu,” viņa uzrakstīja virs video, pirms vēl pievienoja pie dažiem citiem Emmes un Maksa foto: “Kur palika laiks?”