Saldējuma svētki Rūjienā (30.05.2026.)
FOTO: ar saldējumu, motociklu parādi un skaļiem koncertiem Rūjienā aizvadīti vērienīgi Saldējuma svētki
Pagājušās nedēļas nogalē, 30. maijā, Rūjienā krāšņi un plaši tika nosvinēti ikgadējie Saldējuma svētki, kas pilsētā pulcēja gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no citām Latvijas vietām.
Svētku programma sākās ar tirdziņu un dažādām aktivitātēm bērniem, savukārt īpašu uzmanību piesaistīja motociklu parāde, kas Rūjienas ielas piepildīja ar motoru rūkoņu un svētku noskaņu.
Par muzikālo svētku ieskandināšanu parūpējās jaunie talanti – kolektīvi "Dimantiņi" un "Notiņas", bet pēc tam apmeklētājiem bija iespēja doties uz "Rūjienas saldējuma" ražotni, kur bija iespēja nogaršot saldējumu.
Dienas gaitā notika arī "Flamora" viktorīna, kurā dalībnieki varēja pārbaudīt savas zināšanas un pavadīt laiku draudzīgā atmosfērā. Savukārt enerģijas lādiņu publikai sniedza grupa "Perfam", kas ar savu uzstāšanos aizrāva dažādu paaudžu skatītājus.
Neiztrūkstošs pārsteigums bija arī transformeri, kuri, kā jokoja pasākuma apmeklētāji, pārliecinājās, ka Rūjienas saldējums garšo pat robotiem.
Vakara koncertprogrammu atklāja Latvijas pārstāve Eirovīzijā - Atvara, bet pēc tam uz skatuves kāpa mūziķis Sudrabu Sirds, kurš priecēja publiku ar iespaidīgu šovu un uz skatuves kāpa kopā ar reperi Denisu Stepanovu.
Saldējuma svētku muzikālo programmu noslēdza Miks Galvanovskis ar grupu, bet pēc koncertiem svinības turpinājās ballē kopā ar grupu "Sapieri" un tās solistu Nikolaju Puzikovu.
Pasākuma laikā notika arī tradicionālā Saldējuma svētku loterija, savukārt organizatori pēc svētkiem pateicās kuplajam apmeklētāju pulkam par enerģiju un atsaucību visas dienas garumā.