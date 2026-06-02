Jūrmalas “drošā kūrorta” tēls sašķobās: pēc brutālā kautiņa Jomas ielā pieprasa sasaukt ārkārtas sēdi
Jūrmalas domes opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domes ārkārtas sēdi, lai izvērtētu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jomas ielā, par kuru Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu.
Deputāti pieprasa sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumus par sabiedriskās drošības situāciju Jūrmalā, Jūrmalas pašvaldības policijas resursiem un patrulēšanas intensitāti, kā arī par papildu drošības pasākumiem 2026. gada vasaras sezonā.
Jūrmalas domes deputāts Jānis Asars (Nacionālā apvienība) norāda: “Sākoties aktīvajai tūrisma sezonai, ir īpaši svarīgi, lai Jūrmalas iedzīvotāji un pilsētas viesi mūsu pilsētā justos droši. Vardarbīgs incidents pašā Jomas ielas centrā rada nopietnus jautājumus par esošo drošības situāciju un darba efektivitāti. Mums ir būtiski saņemt skaidru informāciju par notikušo, izvērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus un nepieciešamības gadījumā stiprināt pašvaldības policijas kapacitāti. Jūrmalai jābūt vietai, kur cilvēki var justies droši gan ikdienā, gan svētkos.”
Pieprasījums iesniegts pēc Nacionālās apvienības (NA) deputātu iniciatīvas. To parakstījuši NA deputāti Jānis Asars, Andris Čuda, Rolands Parasigs-Parasiņš un Ausma Bruņeniece, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības deputāte Rita Sproģe un “Progesīvie” pārstāvis Uldis Kronblūms.
Opozīcijas deputāti uzskata, ka notikušais incidents ir radījis pamatotas bažas gan Jūrmalas iedzīvotāju, gan pilsētas viesu vidū, īpaši ņemot vērā, ka tas noticis vienā no pilsētas centrālajām un apmeklētākajām vietām.
Deputāti uzsver, ka mērķis nav iejaukties Valsts policijas veiktajā izmeklēšanā, bet gan izvērtēt pašvaldības atbildībā esošos drošības jautājumus, tostarp patrulēšanas organizāciju, videonovērošanas sistēmu efektivitāti un nepieciešamos uzlabojumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
Opozīcija aicina pašvaldības vadību nekavējoties sasaukt ārkārtas sēdi un sniegt sabiedrībai skaidras atbildes par plānotajiem pasākumiem, lai novērstu līdzīgu incidentu atkārtošanos nākotnē.