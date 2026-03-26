Dženifera Lopesa koncerta laikā izsaka piezīmi par bijušo vīru Benu Afleku
Popzvaigzne Dženifera Lopesa nespēja noslēpt reakciju, izdzirdot bijušā vīra vārdu savā koncertā Lasvegasā.
Dženifera Lopesa šobrīd uzstājas pilnībā izpārdotos rezidentūras šovos Lasvegasā. Vienā no "Up All Night" koncertiem izskanēja dziedātājas bijušā vīra Bena Afleka vārds un popdīvas reakcija uz to bija… interesanta.
Smieklīgais mirklis notika koncertā laikā, kad Dženifera Lopesa fanu pūlī pamanīja kādu entuziasma pilnu skatītāju un uzaicināja viņu uz skatuves.
Situācija mainījās, kad dīva pajautāja šī vīrieša vārdu. “Bens,” atbildēja fans. Lopesa novērsās ar skaļu “ehh”, bet tūlīt pat arī sāka smieties.
Dženifera Lopesa laulības šķiršanu no Bena Afleka pieprasīja 2024. gada augustā, tieši divus gadus pēc viņu kāzām. Šis bija pāra otrais romantisko attiecību mēģinājums. Abi bija kopā pirms 20 gadiem: 2002. gada novembrī saderinājās, un 2023. gada 14. septembrī plānoja kāzas, ko atsauca četras dienas pirms svinībām, aizbildinoties ar pārlieku lielu plašsaziņas līdzekļu uzmanību. Saderināšanos toreiz pāris atsauca 2004. gada janvārī un šķīrās. Romantiskās attiecības Lopesa un Afleks atjaunoja 2021. gada jūlijā. Taču arī otrā reize viņiem nebija veiksmīga.
Atceroties neseno laulības šķiršanu, Lopesa pērn šovā “Sunday Morning” sacīja, ka "tas bija grūts laiks".
"Bet tu tiec ar to galā," viņa turpināja. "Godīgi sakot, man jāatzīst, ka tas bija labākais, kas ar mani jebkad ir noticis, jo tas mani izmainīja – gribēju teikt, tas mani nemainīja, bet palīdzēja man izaugt tieši tā, kā man to vajadzēja, kļūstot pašapzinīgākai.”
Savukārt Afleks intervijās uzsvēris, ka "nebija skandāla, ziepju operas, nekādu intrigu”. Pērn sarunā ar žurnāla “GQ” reportierim viņš atzina, ka izjūt “dziļu cieņu” pret savu bijušo sievu Dženiferu Lopesu.